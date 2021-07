Premium Aerotec: Jetzt spricht der freigestellte Luftfahrt-Manager Arndt

Plus Der freigestellte Finanzvorstand des Augsburger Luftfahrtzulieferers soll Interna an den Kaufinteressenten Montana geliefert haben. Der Manager wehrt sich.

Um die Zukunft des Augsburger Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Es ist eine wahre Schlammschlacht entstanden. So sorgte der Bericht unserer Redaktion über den Wechsel des Premium-Aerotec-Finanzchefs Kai Arndt als Chief Operating Officer (COO) zum Konkurrenten Montana Aerospace für Aufruhr, zumal die Firma große Teile des bayerischen Unternehmens übernehmen will.