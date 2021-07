Unruhe bei Premium Aerotec: Nun schaltet sich Airbus-Finanzvorstand Asam ein

Plus Nach massiver Kritik der Gewerkschaft an dem Management wirbt Asam für einen Umbau des Augsburger Luftfahrzulieferers. Die Personalie Arndt sorgt für Wirbel.

Dominik Asam gilt als der mächtigste Deutsche im europäischen Luftfahrt-Konzern Airbus. Der Finanzchef des von Franzosen und Deutschen dominierten Unternehmens mit weltweit zuletzt rund 130.000 Mitarbeitern ist auch Aufsichtsrats-Vorsitzender der Augsburger Tochterfirma Premium Aerotec, ein Luftfahrtzulieferer, der etwa große Teile für den Rumpf der Maschinen liefert. Asam arbeitet seit April 2019 für Airbus, zuvor war er seit 2011 als Finanzchef für den bayerischen Chiphersteller Infineon tätig. Sein Wort hat Gewicht bei dem Unternehmen und damit auch bei Premium Aerotec.