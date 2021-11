Warum Midea Kuka von der Börse nehmen will

Plus Bei der Übernahme hat Midea versprochen, den Roboterbauer an der Börse zu lassen. Nun passiert das Gegenteil – und die Arbeitnehmervertreter sind einverstanden.

Die deutsch-chinesischen Beziehungen sind enorm wichtig, aber auch sehr sensibel. Das gilt ganz besonders im Fall Kuka. Die Übernahme des Augsburger Roboter- und Anlagenbauers durch den chinesischen Haushaltsgerätekonzern Midea im Jahr 2016 hat einer unterschwelligen Angst vor einem Ausverkauf der deutschen Wirtschaft an finanzstarke chinesische Investoren quasi ein Gesicht gegeben. Im Anschluss haben die deutsche und die europäische Politik an Regeln gefeilt, um bei entsprechenden Übernahmen wirksamer einschreiten zu können.