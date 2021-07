Zweites Treffen zu Premium Aerotec mit Helge Braun

Plus Nach dem Airbus-Vorstand sprechen Vertreter der Bundesregierung auch mit Gewerkschaftern über die Zukunft des Augsburger Unternehmens. Es geht um hunderte Jobs.

Betriebsräte und Gewerkschafter hatten massive Kritik daran geübt, dass sie nicht am vom Bundeskanzleramt veranstalteten digitalen Airbus-Gipfel am Donnerstag vergangener Woche teilnehmen durften. Vertreter der Bundesregierung um den zuständigen Minister Helge Braun ( CDU), dessen Parteifreund Thomas Jarzombek, Luftfahrt-Koordinator der Bundesregierung, wie Repräsentanten aus Bundesländern mit Luftfahrt-Standorten diskutierten nur mit Top-Managern des Konzerns um Unternehmens-Chef Guillaume Faury. Es ging auch um die Zukunft des Augsburger Airbus-Tochter-Unternehmens Premium Aerotec.