Augsburger Firma German Bionic gewinnt Deutschen Gründerpreis

Der Deutsche Gründerpreis ist die renommierteste Auszeichnung für junge Unternehmen. In diesem Jahr geht sie an ein Start-up aus Augsburg.

Das Augsburger Unternehmen German Bionic ist einer der beiden Preisträger des Deutschen Gründerpreises. Der Preis wird jährlich von den Sparkassen, dem ZDF, dem Magazin Stern und dem Autobauer Porsche verliehen und vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt.

German Bionic stellt Exoskelette her – dies sind maschinelle Tragehilfen, die direkt am Körper zum Einsatz kommen. Sie entlasten den Rücken beim Heben schwerer Lasten und beugen Berufskrankheiten vor. Gerade „vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung am Industriestandort Deutschland“ habe sich die Jury entschlossen, German Bionic in der Kategorie Start-Up auszuzeichnen.

German Bionic hat bereits den Bayerischen Gründerpreis gewonnen

Die Verleihung erfolgte am Dienstag im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. German Bionic hatte zuvor den Bayerischen Gründerpreis der Sparkassen gewonnen.

Der zweite Deutsche Gründerpreis in der Kategorie „Aufsteiger“ ging an die Düsseldorfer Firma Boxine, die Abspielgeräte in Form kuscheliger, weicher Würfel herstellt. Zum Preis gehört eine Beratung durch Porsche Consulting. (mke)

