Ausbildung in der Corona-Krise: So ergeht es Azubis in der Region

Ob Augenoptiker, Kfz-Mechatroniker oder Bürokauffrau: Hygienemaßnahmen stehen in Corona-Zeiten in den meisten Lehrberufen auf dem Ausbildungsplan.

Plus In der Corona-Krise müssen im Job fast alle improvisieren. Doch wie geht es jenen, die erst am Anfang ihres Berufslebens stehen? Azubis aus der Region sprechen über ihre ungewöhnliche Lehrzeit.

Von Anika Zidar

Mobiles Arbeiten aus dem Homeoffice, immer wieder Kurzarbeit und Kundenkontakt nur aus sicherer Distanz: Seit gut einem Jahr hat die Corona-Krise unseren Alltag im Griff - und fordert von vielen Arbeitnehmern maximale Flexibilität im Job. Doch wie geht es jenen, die ihren Beruf erst erlernen? Auszubildende sind auf engen Kontakt zu Kollegen und Ausbildern angewiesen - auch bei geltenden Kontaktbeschränkungen. Hier berichten Azubis aus der Region über ihren ungewöhnlichen Ausbildungsstart - und erzählen von harter körperlicher Arbeit unter Maskenpflicht, Berufsschule ohne Praxisstunden und Hygienemaßnahmen in einem Freizeitpark ohne Besucher.

Antonio Lorenzo Stocker ist Azubi zum Augenoptiker bei Gronde in Augsburg. Bei der Beratung auf Distanz zu den Kunden zu gehen, findet er in seinem Beruf schwierig. Bild: Gronde Sehen & Hören

Antonio Lorenzo Stocker (22), Azubi zum Augenoptiker bei Gronde in Augsburg

"Seit dem Winter-Lockdown Mitte Dezember sind bei uns in der Maximilianstraße schon weniger Leute im Geschäft. Sonst kommen viele spontan nach einem Stadtbummel oder Café-Besuch zu uns, das war zuletzt nicht möglich. Aber wenn weniger los ist, kann ich intensiver bei erfahrenen Kollegen nachfragen und mehr Details dazulernen als im normalen Geschäftsbetrieb.

Angesichts der Corona-Lage desinfizieren wir ständig alles, also alle Geräte, Kugelschreiber, Beratungstische und natürlich die anprobierten Brillen. Probieren die Menschen bei uns eine Brille an, legen sie sie nicht zurück ins Regal, sondern darunter auf das Sideboard. Anfangs haben wir per Hand mit Desinfektionsmittel jedes Modell einzeln behandelt, jetzt kommen sie gesammelt unter eine UV-Lampe. Das ist für uns praktisch und für die Brillen viel schonender.

Täglich mit einer Maske zu arbeiten bereitet mir persönlich wenig Probleme. Klar gibt es Momente, in denen ich sie einfach nur noch ausziehen will – gerade unter FFP2-Masken ist es noch stickiger als unter anderen. Insgesamt fühle ich mich mit dieser Maske aber sicherer als ohne, weil sie vor Ansteckung schützt.

Ausbildung in Corona-Zeiten: Das sagt die Handwerkskammer 1 / 5 Zurück Vorwärts Stefan Schröter ist Ausbildungsberater der Handwerkskammer (HWK) Schwaben. Er sagt: "Bislang ist die Zahl der Ausbildungsbetriebe in der Region trotz der Corona-Krise konstant geblieben. Es gab kaum Fälle, in denen Betriebe nicht mehr ausbilden wollten."

Unmittelbar von der Corona-Krise betroffen waren etwa: Friseure, Kosmetiker, Maßschneider, Uhrmacher, Gold- und Silberschmiede. Sie mussten zeitweise komplett schließen, konnten ihren Beruf lange Zeit nicht ausüben. Dennoch versuchten sie, die Ausbildung aufrecht zu erhalten. Ebenfalls in der Corona-Krise eingeschränkt waren auch: Kfz-Mechatroniker, Konditoren, Augenoptiker, Gebäudereiniger oder Bäcker. Sie durften unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiterarbeiten, wobei die Nachfrage teils geringer war oder die Arbeit sich unter den aktuellen Bedingungen stark verändert hat.

Betriebe, für die der Kundenverkehr einige Zeit komplett wegfiel, mussten sehr kreativ werden, um Ausbildung zu gewährleisten. Friseure gaben ihren Azubis etwa Puppen mit nach Hause, damit sie Frisieren im Homeoffice üben konnten. Auch durften Lehrlinge sich zu Ausbildungszwecken gegenseitig die Haare schneiden.

Laut HWK stehen Unternehmen angesichts der Corona-Krise derzeit vor zwei Herausforderungen: Sie müssen die Betreuung der bereits bestehenden Azubis gewährleisten. Zugleich müssen sie trotz der Kontaktbeschränkungen Auszubildende für die nächsten Lehrjahre finden.

Die Nachwuchsfindung in Corona-Zeiten ist besonders schwierig, sagt HWK-Ausbildungsberater Stefan Schröter: "Wenn kein Corona ist, kann man Kontakt herstellen über Schulen, Azubimessen oder eben Betriebspraktika. Praktika waren im Frühjahr 2020 gar nicht möglich, zurzeit dürfen Praktika nur mit Hygienemaßnahmen stattfinden. Und bei Ausbildungsmessen wie bei der fitforjob können sich Betriebe nicht wie sonst vor Ort, sondern nur digital präsentieren."

Ein bisschen schwierig finde ich es als Optiker-Azubi manchmal, so stark auf Distanz zu gehen. In unserem Beruf gehen wir viel auf unsere Kunden ein – wir wollen den Leuten ja helfen, sie beraten und ihnen nicht einfach nur etwas verkaufen. Gewöhnungsbedürftig ist es auch, nicht das ganze Gesicht der Menschen zu sehen, denn wer sich eine neue Brille kauft, möchte ja auch eine Fassung, die gut ins Gesicht passt. Wir bieten unseren Kunden deshalb an, kurz mit einem Handspiegel in den Innenhof zu gehen, wenn sich sonst niemand dort aufhält, damit sie sich ohne Maske mit der neuen Brille ansehen können.

Was mir wirklich fehlt, das ist die Berufsschule. Ich mag meine Mitschüler, die Schule in München und auch mein Wohnheim sehr, das ich für den Blockunterricht mieten konnte. Zu Hause im Homeschooling bin ich zwar flexibler, kann die Theorie so schnell oder langsam lernen, wie ich es möchte. Aber der Austausch mit den anderen Azubis fehlt schon enorm, denn das ist für mich auch ein großer Ansporn. Und auch die Wochen in München habe ich immer genossen, das ist wie ein Studentenleben. Aber vielleicht wird das nach Corona wieder möglich. Insgesamt bin ich schon froh, dass ich trotz allem in meinem Beruf arbeiten kann."

Adrian Zeddel aus Tapfheim macht bei Abel und Ruf in Donauwörth eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Die Maske zu tragen, ist bei körperlichen Arbeiten in der Autowerkstatt oft schweißtreibend. Bild: Abel und Ruf

Adrian Zeddel, 18 Jahre alt, Azubi zum Kfz-Mechatroniker bei Abel+Ruf in Donauwörth

„In der Autowerkstatt ständig Maske zu tragen, das ist gerade bei körperlichen Arbeiten schon schweißtreibend. Man bekommt einfach nicht ganz so viel Luft und die fehlt einem besonders, wenn man etwas Schweres anpacken muss. Zum Glück müssen wir im Betrieb nur medizinische Masken tragen und erst im Kundenkontakt die noch dichteren FFP2-Masken. Die tragen auch einige unserer Kunden nicht so gern, habe ich mitbekommen. Wenn ich Kunden nach der Fahrzeugannahme nach Hause gebracht habe, kamen wir meist sofort auf das Thema Corona zu sprechen. Und manche von ihnen haben lieber auf unseren Hol- und Bringservice verzichtet und andere Lösungen gefunden, weil sie im Auto mit Familienmitgliedern natürlich keine FFP2-Maske tragen müssen, aber mit uns im Auto schon.

Ein bisschen kompliziert ist es durch die Corona-Situation auch an der Berufsschule geworden, das war schon teils chaotisch. In der Regel habe ich montags und donnerstags Unterricht, aber je nach Infektionslage fiel dann spontan der Unterricht aus und wir sollten im Betrieb bleiben – oder wir hatten kurzfristig doch Schule und ein paar Azubis waren in ihrem Betrieb, weil sie nicht damit gerechnet hatten. Seit Mitte Dezember hatte ich nur noch Homeschooling und wir schalten uns mit Lehrern in Videokonferenzen zusammen. Auch da geht einiges verloren: In der Schule kann der Lehrer Bauteile herumreichen und genau zeigen, worauf es ankommt. So hält er sie nur in die Kamera – das geht schon auch, aber nicht immer kann man alles genau erkennen. Und handwerklich selbst Bauteile in der Berufsschule bearbeiten, das konnten wir überhaupt nicht. Da wird nach Corona einiges nachzuholen sein.

Was mir auch abgeht, das sind außerbetriebliche Sachen wie Weihnachtsfeier oder Betriebsausflug. Gerade da lernt man sich ja noch mal besser kennen. Ich hoffe, dass es nach Corona und noch in den nächsten drei Jahren Lehrzeit mal klappt. Auch einen Einstand konnte ich nicht geben. Ohne geht's schon auch, aber ein bisschen länger braucht man schon, um sich einzugewöhnen. Trotzdem waren die erfahrenen Kollegen nie sauer oder gestresst, wenn ich mal etwas nicht gewusst habe, was eigentlich nicht so schwierig war. Sie hatten Verständnis, dass ich erst im ersten Lehrjahr bin und an der Berufsschule wegen Corona ein paar Sachen untergingen.“

Ramona Stegherr macht im Legoland in Günzburg eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Doch in der Corona-Krise müssen alle Mitarbeiter dort zusammenhelfen - und so füllt sie auch manchmal Desinfektionsspender auf. Bild: Legoland Deutschland

Ramona Stegherr (17), Azubi zur Bürokauffrau im Legoland in Günzburg

"Während des ersten Lockdowns habe ich in der Finanzabteilung gearbeitet. Von Kurzarbeit war ich dort nicht betroffen - im Gegenteil: Aufgrund der Corona-Vorgaben mussten viele Gäste ihren Aufenthalt bei uns stornieren. Weil es so viel Arbeit mit der Rückabwicklung der Buchungen gab, durfte auch ich Stornierungen bearbeiten und Gutscheine für die Gäste ausstellen. Das war so eine Menge - manchmal wurde es stressig. Trotz der Schwierigkeiten, die sich ergeben haben, war es auch eine neue Herausforderung, der ich mich gern gestellt habe.

Weil durch die Hygienemaßnahmen mehr Personal nötig wurde, mussten im Sommer 2020 alle zusammenhelfen - und jeder Mitarbeiter übernahm auch im Park Aufgaben. So haben wir Azubis wie alle Mitarbeiter regelmäßig die Desinfektionsspender aufgefüllt. Außerdem habe ich auch des Öfteren am Drehkreuz beim Einlass mitgeholfen.

Ausbildung in Corona-Zeiten: Das sagt die IHK 1 / 4 Zurück Vorwärts Christian Fischer ist Ausbildungsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. Er sagt: "Nach anfänglichen Hürden haben die Berufsschulen einen guten Online-Modus gefunden , um die Vermittlung von Theorieinhalten sicherzustellen. Speziell für Azubis kurz vor der Abschlussprüfung bieten viele Schulen zusätzliche Vorbereitungskurse in Präsenz an."

Besonders stark von der Corona-Krise betroffen sind laut IHK die Branchen, die von Schließungen betroffen sind : Gastronomie, Tourismus, der Veranstaltungssektor und der Einzelhandel mit Ausnahme von Lebensmitteln. Hier haben Azubis unter Umständen einen Rückstand beim Lernstoff, den es aufzuholen gilt.

IHK-Ausbildungsexperte Christian Fischer sagt: "Die Herausforderungen sind teils immens, insbesondere wenn Ausbildung durch geschlossene Betriebe erschwert oder gar unmöglich ist. Aber auch wenn Azubis nicht in verschiedenen Abteilungen eingesetzt werden können. Für die Auszubildenden, die gerade erst ihre Ausbildung begonnen haben, ist es noch schwieriger, da ihnen teilweise wichtige Grundlagen fehlen."

Laut IHK dürfe man trotz der Corona-Krise nicht das Problem des Fachkräftemangels aus den Augen verlieren, das auch nach Corona die größte Herausforderung bleibt. Schon zuvor ist die Zahl der Ausbildungsstellen stark gesunken – vor allem, weil sich weniger Bewerber fanden. Allein in Bayerisch-Schwaben waren 2020 hunderte Ausbildungsplätze unbesetzt. Die derzeitigen Einschränkungen machten es für das im Herbst beginnende Ausbildungsjahr nicht einfach, junge Leute für die Ausbildung zu begeistern.

Seit dem zweiten Lockdown bin ich in der Abteilung Maintenance beschäftigt, wo alle Bereiche des Parks auf die Eröffnung zur neuen Saison vorbereitet werden. In dieser Abteilung sind wir von der Problematik um Corona nicht so sehr betroffen. Auch wenn unklar ist, wann das Legoland öffnen kann: Die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen und Lieferanten ist trotz Pandemie notwendig. Seit Mitte Dezember bin ich aber zu 20 Prozent in Kurzarbeit, arbeite also an vier Tagen pro Woche.

Auch die Berufsschule hat sich nach und nach auf die Situation mit Corona eingestellt. Im ersten Lockdown bekamen wir das Unterrichtsmaterial nur per E-Mail zugeschickt. Später waren wir auch im Wechselunterricht. Jetzt, im zweiten Lockdown, haben wir komplett Onlineunterricht. Zwischendurch treten zwar technische Probleme auf, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall machbar. Mit anderen Azubis halte ich nur über soziale Medien den Kontakt. Ich vermisse es, regelmäßig in die Schule zu gehen und meine Mitschüler zu treffen. Deshalb hoffe ich, dass es bald wieder möglich ist, die Schule normal zu besuchen."

Auch Anna Müller lernt Bürokauffrau bei Legoland in Günzburg. Angesichts der Corona-Krise kamen auch Aufgaben auf sie zu, die im Ausbildungsplan eigentlich nicht eingeplant waren. Bild: Legoland Deutschland

Anna Müller (17), Azubi zur Bürokauffrau im Legoland in Günzburg

"Im ersten Lockdown habe ich in der Retail-Abteilung gearbeitet. Weil unser Park erst später geöffnet werden konnte, haben wir einen Onlineshop eingerichtet, für den ich mitarbeiten durfte. Das war in meinem Ausbildungsplan normalerweise nicht vorgesehen. Als das Legoland öffnete, wurde ich in verschiedenen Shops im Park eingeteilt. Dabei habe ich eingehende Ware kontrolliert, kassiert und vieles andere gelernt, was den Bereich Einzelhandel betrifft. Ich habe in dieser Zeit viele verschiedene Eindrücke gesammelt. Eine neue Erfahrung für mich war der konkrete Kontakt zu den Parkbesuchern, den ich als Auszubildende im Büro normalerweise nicht habe.

Nach der Saison ging es für mich wieder in den geregelten Ausbildungsablauf zurück. Momentan arbeite ich in der Abteilung Maintenance mit an der Instandsetzung aller Bereiche des Parks. Gerade in der Wintersaison ist hier viel zu tun, wenn der Park geschlossen ist und wir uns auf die Eröffnung zur neuen Saison vorbereiten. Seit Mitte Dezember bin ich allerdings von 20 Prozent Kurzarbeit betroffen, arbeite also gerade an vier Tagen in der Woche, am fünften Tag bin ich zu Hause. Trotz der Ausnahmesituation können wir unsere Aufgaben weiterhin erledigen."

