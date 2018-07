US-Autozölle wären der ganz große Knüppel

Selbst US-Hersteller wie General Motors lehnen Schutzzölle ab. Doch Donald Trump bleibt von der Idee besessen.

Es passiert nicht oft, dass eine Branche ein staatliches Vorhaben, das ihr angeblich helfen soll, kritisiert. Genau das aber passiert gerade bei den von US-Präsident angekündigten Schutzzöllen für Import-Autos: Der uramerikanische Karossenbauer General Motors warnt, die Handelsbarrieren könnten die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Autos untergraben, weil sie die Kosten für eingeführte Teile in die Höhe trieben und Vergeltungsmaßnahmen provozierten.

Ein Schutzzoll, der nicht schützt, ist eine kuriose Idee. Doch Donald Trump wird nicht müde, mit dem 20-prozentigen Aufschlag zu drohen. Im Gegenteil: In einem Interview mit seinem Lieblingssender „Fox“ hat er den Ton noch einmal verschärft. Es sei „furchtbar“, was die Europäische Union den USA antäten, wetterte er und behauptete, das Land werde von Mercedes-Modellen aus Deutschland überrollt, während es umgekehrt keine Fahrzeuge exportieren könne.

Trump will sich als Sieger im Handelskrieg präsentieren

Das ist haarsträubender Unfug. Doch an sachlichen Argumenten ist der selbst ernannte Deal-Macher Trump im heraufziehenden Handelskrieg längst nicht mehr interessiert. Es geht ihm nicht um die US-Autobauer und auch nicht um die heimischen Arbeitsplätze, wie seine geschäftsschädigenden Ausfälle gegen den Motorradbauer Harley-Davidson zeigen. Trump will die EU und China wirtschaftlich in die Knie zwingen. Er will sich seiner Basis als großer Sieger im Handelskrieg präsentieren.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen