vor 15 Min.

Autozulieferer Schaeffler will bis zu 4400 Stellen abbauen

Erst vergangene Woche hat der Auto-Zulieferer Continental angekündigt, Tausende Jobs streichen zu wollen. Nun plant auch Schaeffler einen ähnlichen Schritt.

Einen Tag nach dem Autogipfel in Berlin steht ein weiterer großer Autozulieferer vor einem erheblichen Stellenabbau. Wie unsere Redaktion vorab aus Branchenkreisen erfahren hat, plant der Konzern Schaeffler aus dem mittelfränkischen Herzogenaurach Stellenstreichungen, die deutlich über die bisherigen Pläne hinausgehen. Am Mittwochnachmittag verkündete Schaeffler in einer Börsen-Pflichtmitteilung, dass bis Ende 2022 rund 4400 Stellen wegfallen sollen. Davon sind zwölf Standorte in Deutschland und zwei weitere in Europa betroffen.

Als Grund nennt Schaeffler in der Ad-Hoc-Mitteilung die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Prognosen würden bis zum Jahr 2025 nur auf eine langsame Erholung hindeuten. Die Entwicklung trifft die gesamte Auto-Industrie. Schätzungen gehen davon aus, dass in diesem Jahr 20 Prozent weniger Autos produziert werden als erwartet.

Schon im Mai hatte Schaeffler einen Stellenabbau in Aussicht gestellt

Der Konzern hatte bereits im Mai angekündigt, 1900 Stellen in Europa auf freiwilliger Basis abzubauen. Schaeffler war im ersten Halbjahr in Folge der Corona-Krise in die roten Zahlen gerutscht. Nach Informationen unserer Redaktion wurde bei Schaeffler an diesen Mittwoch eine außerordentliche Sitzung des Wirtschaftsausschusses anberaumt.

Der Konzern mit Hauptsitz in Mittelfranken produziert unter anderem Kupplungssysteme und Getriebeteile, die in Autos mit herkömmlichem Verbrennungsmotor verbaut sind. Die Neuausrichtung der Autokonzerne auf Elektromobilität bedroht viele Zulieferer in ihrer Existenz, denn manche Bauteile werden in stromgetriebenen Fahrzeugen einfach nicht mehr gebraucht.

Auch Zulieferer Continental hat Stellenstreichungen angekündigt

Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass beim Zulieferer Continental tausende Jobs wegfallen könnten. Der Dax-Konzern hatte mitgeteilt, dass ab 2023 eine Milliarde Euro jährlich eingespart werden sollen. Besonders betroffen vom Stellenabbau bei Continental dürften die bayerischen Standorte in Regensburg, Nürnberg und Ingolstadt sein. (AZ)

