05:09 Uhr

Bäckerei-Verband informiert über Dürre-Folgen Wirtschaft

Aufgrund der Dürre in vielen Regionen Deutschlands haben die Bauern eine deutlich schlechtere Getreideernte eingefahren.

Verbraucher müssen sich nach dem ungewöhnlich trockenen Sommer und den teils drastischen Ernteausfällen auf höhere Preise für einige Lebensmittel einstellen.

Die Auswirkungen der Dürre sind allerdings sehr unterschiedlich.

Ob Konsumenten auch für Brot und andere Backwaren tiefer in die Tasche greifen müssen, wird sich zeigen. Der Verband der Großbäckereien informiert heute in Frankfurt über die möglichen Folgen der Dürre für die Getreide- und Mehlproduktion und damit für die Preise für Brot oder Brötchen. Erwartet werden auch Zahlen zur Entwicklung der Branche in Deutschland sowie zu Maßnahmen von Großbäckereien gegen den Fachkräftemangel.

Angesichts der Dürre in vielen Regionen Deutschlands haben die Bauern in diesem Jahr eine deutlich schlechtere Getreideernte eingefahren. Laut Bauernverband hat sich Getreide zuletzt verteuert. Aus Sicht von Marktbeobachtern dürfte dies aber kein Auslöser für stark steigende Brotpreise sein. Denn der Rohstoffpreis mache nur einen geringen Anteil am Preis für Brot oder Brötchen aus. Höhere Rohstoffkosten könnten daher keine Begründung sein, argumentierten Experten. (dpa)

Erntebilanz Getreide des Bauernverbandes vom 22.8.

Zweiter Erntebericht des Bauernverbands vom 1. August

Erster Erntebericht des Bauernverbands vom 18. Juli

Pressemitteilung AMI vom 30.08.18 zu Nahrungsmittelpreisen

Daten Backwarenmarkt Stand November 2016

Themen Folgen