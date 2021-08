GDL kündigt Bahn-Streik an: Welche Rechte habe ich als Fahrgast?

Sechs Jahre ist der letzte Bahn-Streik der GDL her. Jetzt droht Bahnkunden eine Wiederholung. Welche Rechte sie im Falle von Zugausfällen und -verspätungen haben.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat in einer Abstimmung mehrheitlich für einen Bahn-Streik 2021 gestimmt. Ein solcher hätte massive Zugausfälle und Verspätungen zur Folge. Wir haben zusammengefasst, was jetzt schon zum Bahn-Streik bekannt ist und welche Rechte Fahrgäste haben.

Wann plant die GDL den Bahn-Streik 2021?

Die GDL will die Deutsche Bahn ab Dienstagabend bestreiken - erst im Frachtverkehr, ab Mittwoch auch im Personenverkehr. Zunächst hatte GDL-Chef Claus Weselsky den Zeitpunkt und die Dauer des Streiks noch offen gelassen, aber angekündigt, die Fahrgäste rechtzeitig zu informieren. Bei der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses am Dienstagvormittag kündigte die GDL dann den Streik im Personenverkehr ab dem darauffolgenden Tag an.

Wäre der Fern- oder Nahverkehr vom Bahn-Streik der GDL betroffen?

Welche Bereiche der Bahn die GDL bestreiken will, ließ sie bislang offen. Allerdings lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit: Als die Lokführer der GDL vor sechs Jahren zum letzten Mal streikten, konnte ein Notfahrplan nur sicherstellen, dass im Fernverkehr etwa ein Drittel der Züge fahren konnte, im Regionalverkehr rechnete man mit 15 bis 60 Prozent des Normalbetriebs. Vor allem eine Entwicklung spricht dafür, dass die Auswirkungen des Streiks dieses Mal nicht geringer ausfallen werden: Seit 2020 vertritt die GDL nicht mehr nur Zugpersonal, sondern auch andere Bereiche der Bahn wie die Fahrweginstandhaltung, was zu weiteren Einschränkungen führen könnte.

Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Sind auch private Eisenbahnunternehmen von dem Streik betroffen?

Auch private Eisenbahnunternehmen können von dem GDL-Streik betroffen sein, wenn es zu Komplikationen im Schienennetz kommt. Die GDL ist zwar auch Tarifpartner anderer Eisenbahnunternehmen wie Go Ahead, das bald die Strecke Augsburg-München bedienen soll, allerdings verfügen diese über andere Tarifverträge. Beim geplanten Streik soll nur die Deutsche Bahn bestreikt werden. Andere Unternehmen können also nur indirekt betroffen sein.

Welche Rechte haben Fahrgäste beim Bahn-Streik?

In der Vergangenheit bot die Deutsche Bahn Fahrgästen die Möglichkeit, Bahn-Tickets an Streiktagen gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückzugeben. Wenn eine Verspätung von mehr als 60 Minuten droht, können Bahnkunden unabhängig von Streiks zurücktreten. In jedem Fall haben Fahrgäste ein Recht auf Entschädigung, wenn ihr Zug zu spät oder überhaupt nicht fährt. Die Deutsche Bahn bietet dafür ein Fahrgastrechte-Formular. Außerdem können Bahnkunden sich ihr Geld bei Verspätungen oder Zugausfällen auch per App zurückholen. Die Verbraucherzentrale rät Fahrgästen, sich Verspätungen oder Ausfälle von Bahn-Mitarbeitern als Nachweis schriftlich bestätigen zu lassen oder entsprechende Hinweistafeln zumindest abzufotografieren. Laut den Verbraucherschützern muss die Bahn Fahrgästen, die eine Verspätung von mehr als einer Stunde in Kauf nehmen müssen, angemessene kostenlos Erfrischungen und Mahlzeiten bieten oder entsprechende Kosten erstatten. Wer an einem Bahnhof strandet und nicht auf anderem Wege von der Deutschen Bahn an sein Ziel gebracht werden kann, dem muss das Unternehmen eine Unterkunft stellen. Teilweise organisiert die Bahn die Beförderungen in Bussen oder Taxen für Fahrgäste. (mit dpa)

