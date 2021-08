Bahnstreik hat begonnen: Das müssen Bahnreisende wissen

Ich finde das schon sehr Negativ. Ich denke gerade in der Corona Kriese, wo die Bahn schon alle mühe hat, wieder mehr Kunden einzufahren und durch Corona schon gebeutelt genug sind und so langsam wieder Geld zu verdienen was auch wieder vorteilhaft für die Belegschaft sein wird zu minntest besser, als in den nächsten Jahren Job Verlust. Für den Klimawandel würde es sehr helfen, wenn die Bahn mehr fahren würde auch Pendler haben das nachsehen. Noch mehr wird sich auf die Straßen verlagern, sei es mit LKWS und immer mehr Pendler die Ihr Auto benutzen müssen um an Arbeitsplatz zu kommen. Ich finde so löst man keine Krisen, sondern verschlechtert noch das ganze Klimaverhalten. Ein sehr uneinsichtiges verhalten. Ich finde statt immer streiken, sollte man zurück an den Verhandlungstisch kehren um Lösungen zu finden und nicht als GDL Vorsitzender zu profilieren gegen über EVG, wäre Vernünftig für alle. Selbst Jahre Lang in den Achtziger Jahren bei IG Chemie tätig.

