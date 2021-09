Erneuter Bahn-Streik: Das müssen Reisende wissen

Es sind harte Zeiten für Reisende und Pendler in Deutschland. Seit Donnerstag wird im Personenverkehr wieder gestreikt, und zwar länger als zuletzt.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) streikt wieder - daran hat auch das neue Angebot der Deutschen Bahn vom Mittwochabend nichts geändert. Das ist der dritte und voraussichtlich längste Streik binnen weniger Wochen. Der Arbeitskampf wird neben hunderttausenden Pendlern auch zahlreiche Reisende treffen. In Bayern und Baden-Württemberg läuft noch die Urlaubssaison, in Sachsen und Thüringen enden am Wochenende die Schulferien.

Von wann bis wann dauert der Bahn-Streik 2021 der GDL?

Für die GDL hatte deren Chef Claus Weselsky Streiks vom 1. bis 7. September angekündigt. Im Güterverkehr begann der Streik bereits am Mittwoch, 1. September, um 17 Uhr. Im Personenverkehr trifft der Streik Bahnreisende seit Donnerstag, 2. September, seit 2 Uhr. Bis Dienstag, 7. September, werde der Streik andauern, teilte GDL-Chef Weselsky in einer Pressekonferenz mit.

Ersatzfahrplan: Wie viele Zugausfälle gibt es beim Bahn-Streik?

Wie viele Bahnreisende von dem aktuellen Bahnstreik der GDL betroffen sind, ist derzeit noch nicht klar. Die Deutsche Bahn kündigte am Montag an, auch im dritten Streik "ein verlässliches Mobilitätsangebot" von rund einem Viertel der üblicherweise geplanten Züge im Fernverkehr zu machen. Im Regional- und S-Bahnverkehr soll es demnach erneut ein Grundangebot von 40 Prozent der Züge geben.

Allerdings ist bis Streikbeginn völlig unklar, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn sich an dem Arbeitskampf beteiligen. Bei den vergangenen Lokführer-Streiks stellte ein Notfahrplan nur ein Drittel des Fernverkehrs und etwa 15 bis 60 Prozent des Normalbetriebs sicher.

Vor allem eine Entwicklung spricht dafür, dass die Auswirkungen des Streiks dieses Mal nicht geringer ausfallen werden: Seit 2020 vertritt die GDL nicht mehr nur Zugpersonal, sondern auch andere Bereiche der Bahn wie die Fahrweginstandhaltung, was zu weiteren Einschränkungen führen könnte.

Die Deutsche Bahn reagiert mit einem Ersatzfahrplan auf die vielen Zugausfälle. Fahrgäste sollten sich über die Reiseauskunft auf der Website oder über die Bahn-App informieren.

Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Foto: Wolfgang Kumm, dpa

Sind auch private Eisenbahnunternehmen von dem Streik betroffen?

Auch private Eisenbahnunternehmen können von dem GDL-Streik betroffen sein, wenn es zu Komplikationen im Schienennetz kommt. Denn die GDL teilte mit, dass auch Fahrdienstleister in den Streik treten würden. Beispielsweise die Stellwerke auf den Strecken der Bayerischen Regiobahn ( BRB) könnten dann betroffen sein. Das würde Verspätungen und Zugausfälle bei den anderen Unternehmen wie der BRB nach sich ziehen. Die Folgen des Streiks könnten sich also indirekt auf sie auswirken. Die BRB weist auf ihrer Internetseite daraufhin, dass sie selbst nicht streikt. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, durch den Streik von DB-Fahrdienstleitern in Kaufering komme es aber zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr auf den Strecken Augsburg-Bobingen-Landsberg und Augsburg- Schwabmünchen-Buchloe.

Demnach fielen Züge während der gesamten Streikphase von 18 bis 7 Uhr aus. Die BRB versuche, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen einzurichten, heißt es weiter. Weil während des Streiks jedoch sehr viele Busse als Ersatz angefragt würden, könne es auch hier zu Engpässen kommen. Tagsüber von 7 bis 18 Uhr fahren aller Voraussicht nach die BRB-Züge fahrplanmäßig. Ab Dienstag, 7. September, wenn die GDL ihre Streiks beendet hat, sollen die Züge ab 7 Uhr wieder im Regelbetrieb fahren.

Die GDL ist zwar auch Tarifpartner anderer Eisenbahnunternehmen wie Go Ahead, das bald die Strecke Augsburg-München bedienen soll, allerdings verfügen diese über andere Tarifverträge. Beim geplanten Streik soll nur die Deutsche Bahn bestreikt werden.

Worüber streiten sich Bahn und Gewerkschaft?

Es geht um das Geld. Die Bahn will zwar die Löhne und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll. Die GDL will eine Laufzeit von 28 Monaten, die Deutsche Bahn bietet eine Laufzeit von 36 Monaten an. Das Unternehmen hat außerdem zugestimmt, eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro zu zahlen.

Welche Rechte haben Fahrgäste beim Bahn-Streik?

Die Deutsche Bahn bietet Fahrgästen die Möglichkeit, betroffene Bahn-Tickets der Streiktage an anderen Terminen zu nutzen. Wenn eine Verspätung von mehr als 60 Minuten droht, können Bahnkunden unabhängig von Streiks zurücktreten. In jedem Fall haben Fahrgäste ein Recht auf Entschädigung, wenn ihr Zug zu spät oder überhaupt nicht fährt. Die Deutsche Bahn bietet dafür ein Fahrgastrechte-Formular. Außerdem können Bahnkunden sich ihr Geld bei Verspätungen oder Zugausfällen auch per App zurückholen.

Die Verbraucherzentrale rät Fahrgästen, sich Verspätungen oder Ausfälle von Bahn-Mitarbeitern als Nachweis schriftlich bestätigen zu lassen oder entsprechende Hinweistafeln zumindest abzufotografieren. Laut den Verbraucherschützern muss die Bahn Fahrgästen, die eine Verspätung von mehr als einer Stunde in Kauf nehmen müssen, angemessene kostenlos Erfrischungen und Mahlzeiten bieten oder entsprechende Kosten erstatten. Wer an einem Bahnhof strandet und nicht auf anderem Wege von der Deutschen Bahn an sein Ziel gebracht werden kann, dem muss das Unternehmen eine Unterkunft stellen. Teilweise organisiert die Bahn die Beförderungen in Bussen oder Taxen für Fahrgäste.

Streik: Deutsche Bahn richtet Hotline ein

Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben eine kostenlose Streik-Hotline eingerichtet. Betroffene sollen über die Telefonnummer 08000/99 66 33 Hilfe bekommen. (mit dpa)

