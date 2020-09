16.09.2020

Batteriefabrik-Vergabe hat für Karliczek ein Nachspiel

Im Haushaltsausschuss erntet die Ministerin für die Vergabe der Forschungsfabrik nach Münster heftige Kritik. Ulm und Augsburg gingen damals leer aus.

Von Stefan Lange

Nach dem Bundesrechnungshof haben jetzt auch die Regierungsfraktionen mit deutlicher Kritik auf die chaotischen Zustände bei der Standortsuche für ein neues Batterieforschungszentrum reagiert. Bemerkenswert daran ist nicht nur die Deutlichkeit, mit der das Vorgehen gerügt wird, sondern vor allem, dass Union und SPD die eigene Ministerin kritisieren: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU), die das Hin und Her bei der Vergabe zu verantworten hat.

Der Ausschuss ermahnte die Ministerin auf Betreiben von Union und SPD bei seiner Sitzung am Mittwoch laut Sitzungsvorlage ungewöhnlich drastisch, sich an die geltenden Regeln zu halten. „Der Haushaltsausschuss fordert das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf, bei seinen Vergaben die Vorgaben des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes insbesondere im Hinblick auf objektive, faire und transparente Verfahren, die Einhaltung von Mitwirkungsverboten, die Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes, die methodisch einwandfreie Auswertung der Bewerbungen sowie den Grundsatz der Aktenmäßigkeit und seine Dokumentationspflichten strikt einzuhalten“, heißt es wörtlich in dem Beschluss, der unserer Redaktion vorlag.

Karliczek soll dem Haushaltsausschuss schriftlich berichten

Mehr noch: Karliczek soll dem Haushaltsausschuss bis zum 23. November „schriftlich über das künftige Vorgehen bei Vergaben“ berichten. Der Ausschuss will in diesem Zusammenhang wissen, wie die Ministerin die Einhaltung der ihr gemachten Vorgaben sicherstellen will. Die Sitzung dauerte am späten Abend noch an. Eine Zustimmung mit Stimmen von Union, SPD sowie aus der Opposition galt aber als sicher.

Derart tief wird selten in die Arbeit einer Ministerin eingegriffen. Grünen-Haushaltsexpertin Ekin Deligöz erklärte denn auch, „dass der Haushaltsausschuss der Bundesregierung in dieser Deutlichkeit klarmacht, sie solle sich an die gesetzlichen Vorgaben halten, passiert schon nicht alle Tage“. Der Beschluss der Haushälter nehme „das Ministerium an die kurze Leine und ist eine deutliche Klatsche für die Ministerin Karliczek und ihr Haus“.

Karliczek hat den Bau einer Forschungsfabrik für Batterien von Elektro-Autos nach Münster vergeben. Zunächst hatte Ulm bei der Standortsuche vorne gelegen, war dann aber ausgebootet worden. Das in der Nähe von Karliczeks Wahlkreis gelegene Münster machte das Rennen. Der Bundesrechnungshof untersuchte den Vorgang und warf Karliczek in seinem umfangreichen Bericht schwere Fehler vor. Unter anderem reagierte ihr Ministerium demnach „beim Umgang mit den Interessenskonflikten zu spät“. Ein weiterer Vorwurf: Das Forschungsministerium gab an Nordrhein-Westfalen detaillierte Informationen zum benötigten Grundstück und Gebäude weiter, während die anderen Länder „diese für die spätere Bewerbung wichtigen Informationen nicht“ erhielten.

Inzwischen gab es eine Kompensation für Augsburg und Ulm

Karliczek reagierte vor zwei Wochen auf die Kritik. „Die Empfehlungen des Bundesrechnungshofs werden für uns eine wichtige Richtschnur für unser künftiges Verwaltungshandeln sein“, versprach sie.

Ulm hatte sich vor der Vergabe der Batterieforschungsfabrik im Jahr 2019 große Chancen ausgerechnet. Eine Kommission hatte im Vorfeld Ulm empfohlen, den Zuschlag hatte dann aber Münster bekommen. „Ich bin angefressen“, zeigte sich damals Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann enttäuscht. Auch Augsburg war in das Rennen um die Forschungsfabrik gegangen, ebenfalls ohne Erfolg.

Inzwischen gab es für die leer ausgegangenen Standorte zu einem Teil eine Kompensation. Das Forschungsministerium investiert weitere 100 Millionen Euro in die Batterieforschung an 50 Hochschulen und Forschungseinrichtungen, auch Ulm und Augsburg profitieren.

