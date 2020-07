vor 32 Min.

Batterieforschung: Förder-Millionen gehen nach Ulm und Augsburg

Weitere 100 Millionen Euro steckt der Bund in die Forschung an Batterien. Auch Einrichtungen in Ulm und Augsburg erhalten hohe Summen.

Von Bernhard Junginger

Das Bundesforschungsministerium investiert weitere 100 Millionen Euro in die Batterieforschung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Davon profitieren auch Ulm und Augsburg. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) nannte die Batterietechnik eine "entscheidende Schlüsseltechnologie der Zukunft". Die deutschen Forschungsanstrengungen werden demnach in vier weiteren "Batterie-Kompetenzclustern" gebündelt. Sie beschäftigen sich mit "Intelligenter Batterieproduktion", "Recycling/Grüne Batterie", "Batterienutzungskonzepte" und "Analytik/Qualitätssicherung".

Eine Batteriezellen-Forschungsfabrik wurde vergangenes Jahr nach Münster vergeben

Die Erkenntnisse der Forschungen sollen der Batteriezellen-Forschungsfabrik zugutekommen, die im vergangenen Jahr nach Münster vergeben worden war – in die Heimat Karliczeks. Große Hoffnungen auf die Fabrik hatte sich auch der renommierte Batterieforschungsstandort Ulm gemacht, der von vielen Forschern und Experten favorisiert wurde. Entsprechend groß war der Frust an der Donau.

Im Oktober soll die neue Forschungsstruktur an den Start gehen

"Ulm wird auch künftig eine herausragende Rolle in der Batteriezellenforschung spielen", sagte Karliczek. Die Stärken, die am Standort Ulm geschaffen wurden, seien eng in die Cluster eingebunden. Das Ulmer Zentrum für Sonnenenergie-Wasserstoffforschung (ZSW) ist Teil aller vier Cluster und quasi federführend im Bereich Analytik und Qualitätssicherung. Auch das Helmholtz-Institut Ulm wird gefördert. Es ist Teil des Forschungsverbunds Batterieproduktion – so wie auch das Fraunhofer-Institut für Gießerei-, Composite und Verarbeitungstechnik in Augsburg.

Die genauen Fördersummen für die einzelnen Einrichtungen sind noch nicht bekannt. Laut Karliczek müssen die Forscher nun zunächst Anträge für ihre Standorte stellen. Bereits im kommenden Oktober soll die neue Forschungsstruktur an den Start gehen.

