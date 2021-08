Batterien aus Nördlingen

Wie Varta in Nördlingen die Batterie der Zukunft baut

Plus Kabellose Haushaltsgeräte, Werkzeug, vor allem aber das E-Auto ist auf leistungsfähige und langlebige Batterien angewiesen. Eine neue Generation kommt von Varta. Was sie leistet und wo sie gebaut werden soll.

Von Michael Kerler

Bald werden hier die Maschinen einziehen, erste Geräte stehen bereits verpackt im Erdgeschoss. Läuft man mit Herbert Schein, dem Vorstandsvorsitzenden von Varta, durch das neue Gebäude, bekommt man einen Eindruck davon, wie die Räume bald mit Leben gefüllt sein werden. Noch gibt es viele leere Flächen, große Fenster lassen helles Tageslicht hereinfallen und öffnen den Blick weit in das Ries hinaus. Varta ist in Nördlingen in den vergangenen Jahren rasant gewachsen, nun ist ein Neubau hinzugekommen, der auf zwei Ebenen jeweils 7500 Quadratmeter Produktionsfläche bietet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat das Unternehmen besucht, kürzlich kam Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Rund 200 Millionen kleiner Lithium-Ionen-Batterien kann Varta bisher im Jahr in Nördlingen produzieren, die neuen Flächen bieten die Infrastruktur, um daraus bis zu 400 Millionen im Jahr zu machen. Produziert werden könnte hier auch eine Neuentwicklung, auf die man bei Varta mehr als stolz ist. Die neue Batterie könnte die E-Mobilität ein großes Stück voranbringen und zeigt, wohin die Fahrt in der Batterietechnik geht.

