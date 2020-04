vor 17 Min.

Bonitätsprüfer erwarten drastischen Anstieg der Insolvenzen in Deutschland

Exklusiv Bis zu 15 Prozent mehr Firmeninsolvenzen und 10 Prozent mehr private Insolvenzen sind zu befürchten. Eine Maßnahme könnte den Betroffenen helfen.

„Wir erwarten im Jahr 2020 Stand jetzt bis zu 15 Prozent mehr Firmeninsolvenzen in Deutschland“, erklärte der renommierte Wirtschafts-Informationsdienstleister Crifbürgel auf Anfrage unserer Redaktion. „Auch 2021 gehen wir aufgrund der Corona-Krise und den Ursachen aus dem Jahr 2020 von weiter steigenden Insolvenzen aus“, sagte ein Sprecher des Dienstleisters.

Wegen Corona zehn Prozent mehr Privatinsolvenzen erwartet

„Aktuell gehen wir von zehn Prozent mehr privaten Insolvenzen in Deutschland aus. Je nachdem wie lange die Maßnahmen noch dauern bzw. wie viele weitere Unternehmen Kurzarbeit anmelden, kann die Zahl auch höher ausfallen. Denn: Kurzarbeit und auch die steigenden Zahlen an Arbeitslosen werden dazu führen, dass viele Personen finanziell schlechter dastehen. Summieren sich die Belastungen über Monate auf, folgt erst die Überschuldung und dann die Insolvenz.“

Unternehmen müssen wegen fehlenden Einnahmen Schulden machen

Zur Lage der deutschen Unternehmen äußerte sich Crifbürgel so: „Die Unternehmen sollen die Einnahmeausfälle in den kommenden Monaten durch die versprochenen Liquiditätshilfen überbrücken. Aber: Bei den Hilfen handelt es sich um Darlehen, also um Schulden, diese müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Dabei stellt sich die Frage, wie Firmen, die bis vor der Corona-Krise eher einen kleinen Gewinn erwirtschaftet haben, zusätzliche Schulden zahlen sollen. Im Dezember 2019 hatten knapp 310.000 Unternehmen bereits finanzielle Probleme, also eine schlechte Bonität. Hier sehen wir bereits als einen ersten Indikator ansteigende Fallzahlen.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen