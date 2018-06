09:30 Uhr

Burger King plant 300 neue Restaurants in Deutschland Wirtschaft

In fünf Jahren möchte Burger King mehr als tausend Filialen in Deutschland haben.

Burger King will in den kommenden fünf Jahren 300 neue Restaurants in Deutschland eröffnen. Das ist auch eine Kampfansage an Konkurrent McDonald's.

In der Fast-Food-Branche bahnt sich eine neue Runde im Kampf um Marktanteile an: Burger King will in den nächsten Jahren 300 neue Restaurants eröffnen und das Angebot so um mehr als 40 Prozent ausweiten. "Derzeit haben wir 710 Restaurants in Deutschland", sagte Deutschland-Chef Carlos Baron der Deutschen Presse-Agentur. "Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2023 mehr als tausend Restaurants zu haben." Derzeit ist Burger King als Nummer zwei in Deutschland halb so groß wie Marktführer McDonald's mit knapp 1500 Schnellrestaurants.

Burger seien im Trend

"Unser Ziel für Deutschland ist es, unser Expansionstempo zu erhöhen", sagte der brasilianische Manager. Das bedeutet 50 bis 60 Neueröffnungen im Jahr - im vergangenen Jahr waren es 30. Burger seien im Trend, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, sagte Baron.

"Wir beobachten das auch in Frankreich, Spanien und Großbritannien. Viele Burger-Restaurants öffnen, die Nischenmärkte abdecken oder spezielle Burger anbieten. Für uns ist das positiv, das Burgersegment insgesamt wächst."

