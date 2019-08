15:29 Uhr

CSU-Politiker fordern günstigere Zugtickets

Exklusiv Für eine niedrigere Steuer auf Zugtickets zeichnet sich eine Mehrheit ab. CSU-Politiker Nüßlein fordert von der Bahn, die Entlastung wirklich weiterzugeben.

In der CSU mehren sich die Rufe nach einer Entlastung der Bahnkunden durch günstigere Tickets. Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein (CSU) forderte die Bahn auf, im Zuge der Diskussion um den Klimaschutz eine Senkung der Mehrwertsteuer komplett an die Kunden weiterzugeben. „Die Politik hat mit der Mehrwertsteuer-Senkung die Grundlage dafür geschaffen, dass die Fahrpreise sinken und das muss auch geschehen“, sagte der Politiker unserer Redaktion.

Nüßlein leitet zusammen mit Andreas Jung von der CDU die „Koordinierungsgruppe Klima“. Der Bundestag will nach der Sommerpause über eine ermäßigte Mehrwertsteuer auf Bahntickets abstimmen. Der entsprechende Gesetzentwurf dazu stammt von den Grünen, es zeichnet sich ein breiter Konsens für das Vorhaben ab.

Verkehrsminister Reichhart: Bahn soll konkurrenzfähiger werden

Bahnchef Richard Lutz hatte allerdings betont, dass die Entlastung durch eine gesenkte Mehrwertsteuer seiner Ansicht nach nicht nur in die Ticketpreise, sondern auch in andere Angebote oder die Flotte fließen müsste. Nüßlein kritisiert diese Einstellung. „Mir fehlt jedes Verständnis dafür, wenn die Bahn die gesenkte Mehrwertsteuer nicht voll an die Kunden weitergeben will.“ Es könne nicht sein, dass die Große Koalition das Fliegen teurer mache „und die Bahn gibt dann an anderer Stelle Geld für alles Mögliche aus“. Natürlich habe der Konzern viele Defizite. „Das muss die Bahn aber selbst verbessern.“

Ähnlich argumentiert Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart. „Die Mehrwertsteuersenkung muss an die Bahn-Kunden weitergegeben werden. Und zwar in vollem Umfang, alles andere wäre unverständlich“, betont der CSU-Politiker. Denn das Ziel sei ja, „die Bahn im Vergleich zu Auto und Flugzeug noch konkurrenzfähiger zu machen. Dabei spielt natürlich der Preis der Tickets eine entscheidende Rolle.“ (AZ)

