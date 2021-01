China wollte EU-Staaten für Huawei-Bann bestrafen

Die Vertrauenswürdigkeit Huaweis sorgt in den USA wie in Deutschland für heftige Diskussionen. Mitte Oktober plante die Bundesregierung, den inzwischen zweitgrößten Smartphone-Produzenten der Welt am Aufbau des 5G-Netzes beteiligen zu wollen. Abgeordnete und Nachrichtendienstmitarbeiter kritisierten dies: Die Zusammenarbeit mit den Chinesen berge sicherheitspolitische Gefahren.