Chinesen stärken Kuka-Chef Mohnen den Rücken

Plus Bisher war Peter Mohnen nur Interims-Leiter des Augsburger Roboterbauers. Doch nun setzen die Kuka-Investoren längerfristiger auf den früheren Finanzchef.

Im Fußball ist es längst Praxis, Trainer für eine bestimmte Zeit mit einem klaren Ziel anzuheuern. Oft geht es darum, den Abstieg zu verhindern, doch noch aufzusteigen oder die Saison immerhin mit Anstand zu überstehen. Nico Willig vom VfB Stuttgart, André Pawlak beim 1. FC Köln oder Boris Schommers aufseiten des 1. FC Nürnberg gelten als solche Interims-Coaches.

Der Zusatz „Interim“ kommt aus dem Lateinischen und steht für „einstweilen“ und „unterdessen“. Solch Einstweilen- und Unterdessen-Manager gibt es auch in der Unternehmenswelt. In Deutschland setzte es sich ab den 80er Jahren mehr und mehr durch, gerade bei Sanierungsfällen Führungskräfte auf Zeit einzustellen. Doch welcher Manager trägt schon gerne den Zusatz „Interim“ in seiner Stellenbeschreibung? Das klingt immer auch ein wenig nach baldigem Abruf, also lahmer Ente. Gerade Beschäftigte und deren Vertreter in Betriebsräten und Aufsichtsräten sehnen sich hingegen nach Beständigkeit und Verlässlichkeit.

Deshalb verwunderte es nicht, dass Vertraute der Mitarbeiter des Augsburger Roboter- und Anlagenbauers Kuka nicht lange, nachdem Peter Mohnen zum 6. Dezember 2018 zum Nachfolger von Till Reuter bestimmt wurde, klarmachten, dass sie gerne den lästigen Zusatz „Interim“ bei dem früheren langjährigen Finanzchef des Unternehmens gestrichen sähen. Gleiches gilt für Mohnens Nachfolger als Herrn der Kuka-Zahlen, nämlich Andreas Pabst.

Arbeitnehmervertreter bei Kuka bevorzugen einen internen Kandidaten

Immer wieder übten Repräsentanten der Beschäftigten Druck auf die Verantwortlichen des chinesischen Kuka-Eigentümers Midea aus, die Einstweilen-Zeit an der Kuka-Spitze zu beenden. Betriebsratsvorsitzender Armin Kolb machte sich mit Nachdruck dafür stark, „dass das neue Führungsduo mit dem Vorstandsvorsitzenden Peter Mohnen und Finanzchef Andreas Pabst dauerhaft bestätigt wird“. Der Zusatz „Interim“ müsse vom Tisch. Der Arbeitnehmervertreter ist überzeugt davon, dass beide Kuka-Top-Manager „einen guten Job machen“.

Zunächst verblüfft eine derartige Einschätzung des Betriebsratsvorsitzenden, wollen Mohnen und Pabst doch in Augsburg 350 Stellen abbauen. Arbeitnehmervertreter ziehen bei Kuka aber bereits länger für den Konzern arbeitende Manager externen Kandidaten vor. Denn sie haben Angst, dass solche von außen geholten Kräfte eher zu personalpolitischen Schnellschüssen neigen und noch härtere Einschnitte vornehmen. Kolb baut deshalb auf bekannte Gesichter. In der Vergangenheit hatte er unserer Redaktion gesagt: „Mohnen und Pabst kennen das Unternehmen und seine Besonderheiten sehr gut.“

Der Betriebsratsvorsitzende sitzt wie der Augsburger IG-Metall-Chef Michael Leppek im Aufsichtsrat des Roboter- und Anlagenbauers. Auch letzterer hatte gegenüber unserer Redaktion die Kuka-Eigentümer klar wissen lassen: „Wir als Arbeitnehmervertreter fordern, dass die Chinesen Mohnen rasch zum dauerhaften Chef des Unternehmens machen. Gleiches gilt für Finanzchef Pabst. Und er fügte hinzu: „Jeder Tag, an dem diese Interims-Lösungen andauern, machen das Leben für die Kuka-Chefs nicht leichter.“ Mohnen sei der richtige Chef für die Firma, zeigte sich der Gewerkschafter überzeugt: „Uns war es nach dem überraschenden Ausscheiden von Herrn Reuter wichtig, einen Mann an der Spitze zu wissen, der die Firma gut kennt.“ Außerdem vertrauten die Mitarbeiter Mohnen.

Irgendwann könnte es einen Dritten im Kuka-Vorstand geben

Doch monatelang passierte nichts. Offiziell blieb es bei der Interims-Lösung an der Kuka-Spitze. Hinter den Kulissen wurde der Druck auf die Chinesen um Aufsichtsratschef Andy Gu aber immer größer. So reifte auch bei den Arbeitgebervertretern im Aufsichtsrat langsam die Entscheidung heran, Mohnen und Pabst endlich auch nach außen hin den Rücken zu stärken. Daher wird der Kuka-Aufsichtsrat nach Informationen unserer Redaktion bald auch offiziell verkünden, dass Mohnen und Pabst keine Interims-, sondern reguläre Chefs sind. Es könne demnächst eine entsprechende Entscheidung bekannt gegeben werden, heißt es in gut unterrichteten Kreisen.

Fußball-Fan Mohnen kann sich künftig also noch befreiter als bisher auf seinen Job konzentrieren, nach einem eher mauen Jahr 2018 die Kuka AG wieder zu alten Höhen zu führen. Auf der Bilanzpresse-Konferenz hatte Mohnen selbstkritisch gesagt: „Für uns bei Kuka hätte 2018 vieles besser laufen können.“ Ausdruck der auch den chinesischen Eigentümern missfallenden Entwicklung sind die Geschäftszahlen für 2018: Demnach ist der Gewinn nach Steuern von 88,2 auf 16,6 Millionen Euro zurückgegangen. Auch der Auftragseingang fiel mit 3,3 Milliarden Euro um 8,5 Prozent schwächer aus, während der Umsatz um 6,8 Prozent auf 3,2 Milliarden einknickte. Mohnen und Pabst müssen nun wie Fußball-Trainer liefern. Die Saison 2019 muss besser als die letzte Spielzeit ausfallen.

Irgendwann könnte sich noch ein dritter Mitspieler im Kuka-Vorstand einfinden. Ein solcher Technik-Chef – neudeutsch CTO für Chief Technical Officer – würde Mohnen und Pabst helfen, Kuka – wie von Aktionärsseite gefordert – noch innovativer zu machen. Bislang ist nicht bekannt, wer CTO von Kuka werden könnte.