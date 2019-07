11:26 Uhr

Chinesischer Botschafter verlässt Sommerfest nach Kritik vorzeitig

Plus Eklat beim Sommerfest der IHK Schwaben: Der chinesische Botschafter verließ die Veranstaltung nach scharfer Kritik an China vorzeitig.

Von Michael Kerler

Außer Kontrolle geraten ist aus Sicht der Industrie- und Handelskammer Schwaben eine Podiumsdiskussion auf dem Sommerfest in Augsburg am Donnerstagabend. Eingeladen zum Fest mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik war der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken. Er hielt zu Beginn des Abends einen Impulsvortrag in Deutsch, der sich unter anderem um den freien Welthandel und die Digitalisierung drehte und auch kritische Punkte ansprach. Im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion statt, die nicht wie erwartet lief.

Strittmatter warnt vor digitaler Kontrolle durch den Staat in China An der Diskussion nahmen der deutsche Journalist, Buchautor und China-Kritiker Kai Strittmatter teil, der Technikchef des Mobilfunkunternehmens Huawei in Deutschland, Walter Haas, und der Geschäftsführer der Geschäftsführer des Augsburger Softwareunternehmens Xitaso, Ulrich Huggenberger. Strittmatter übte noch vor dem Beginn der Diskussion starke Kritik am politischen Kurs Chinas. Dabei saß er mit der Moderatorin anfangs zu zweit auf dem Podium. Er argumentierte, dass die Meinungsfreiheit in China inzwischen stark eingeschränkt sei. Bürger dort würden abgehört werden. Es gebe eine Angst, sich öffentlich zu äußern. Die Regierung gebrauche die Fortschritte in der Digitalisierung für ihre Zwecke. Das Land erlebe praktisch einen Rückfall in die Zeit von Mao Tse Tung, nur mit digitalen Mitteln. Es liege an Europa, einen demokratischen Weg in der Digitalisierung zu entwickeln. Europa müsse sich der politischen Umstände in China stärker bewusst werden. Strittmatter ist bekannt für seinen kritischen Blick auf die chinesische Regierung heute. In einem Interview mit unserer Redaktion hatte er zum Beispiel im Dezember kritisiert: „China baut eine totale Digital-Diktatur auf“. Kai Strittmatter übte Kritik am politischen Kurs Chinas. Bild: Rainer Hitzler (Archiv) Der chinesische Botschafter verließ noch während der Podiumsdiskussion die Veranstaltung – zusammen mit seiner mindestens zehnköpfigen Delegation. Angekündigt hatte er, um acht Uhr abends gehen zu müssen, verließ den Raum dann aber bereits um halb acht, was manche Beobachter als einen Eklat werteten. Bereits am Ausgang angekommen wurde dem Botschafter noch ein Geschenk überreicht. IHK-Präsident Kopton: „Wir sind verstimmt“ Im Anschluss an die Podiumsdiskussion zeigte sich die Spitze der IHK enttäuscht über den Ablauf. Vereinbart mit den Teilnehmern sei gewesen, dass die Wirtschaft und die Dynamik Chinas im Mittelpunkt stehen sollten, berichtete IHK-Präsident Andreas Kopton unserer Redaktion. „Wir sind politisch neutral und haben den Auftrag, Unternehmen den Weg nach China zu bahnen und diesen zu festigen“, sagte Kopton. Mit den Podiumsteilnehmern sei vereinbart gewesen, dass diese sich auf wirtschaftliche Dinge konzentrierten. Auch, was man von China lernen könne, sollte behandelt werden. Politische Äußerungen seien „gegen die Abmachung“ gewesen. „Wir sind verstimmt“, meint Kopton. Unglücklich mit dem Ablauf ist auch der stellvertretende IHK–Hauptgeschäftsführer Markus Anselment, der derzeit die Geschäfte der IHK führt: Die Industrie- und Handelskammer sei nicht die richtige Plattform für politische Diskussionen. „Hier sind Abmachungen von Profis nicht eingehalten worden“, bedauert Anselment. IHK-Sprecher Thomas Schörg unterstrich, dass sich die Kammer durchaus kritisch äußern will, aber in dem Bereich, für den sie verantwortlich ist – nämlich wirtschaftliche Themen. Chinesicher Botschafters hatte zuvor Kuka besucht Chinas Botschafter hatte vor dem IHK-Sommerfest auch den Augsburger Robotik-Spezialisten Kuka besucht, der dem chinesischen Haushaltsgerätehersteller Midea gehört. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

