Chip-Fabrik

vor 45 Min.

Nach Legoland und Amazon: Kommt noch ein Weltkonzern in die Region?

Plus Penzing im Kreis Landsberg will den US-Riesen Intel in die Region locken. Wie es anderen Gemeinden ergangen ist, die sich um derartige Großprojekte beworben haben.

Von Michael Stifter

Es wäre ein spektakulärer Coup für Bayern, wenn der US-Gigant Intel seine zweite europäische Halbleiter-Fabrik im Raum Landsberg am Lech bauen würde. Nicht zum ersten Mal bewirbt sich unsere Region für ein solches Großprojekt, – dabei wurden echte Erfolgsgeschichten geschrieben, doch es gab auch herbe Enttäuschungen.

