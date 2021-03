Einzelhändler können sich mit Charme und Service durchsetzen und die Innenstädte retten. Click & Meet ist eine Strategie für die Nach-Corona-Zeit.

Einkaufen mit Termin ist eine wunderbare Sache. Das Neudeutsch „Click & Meet“ genannte Verfahren funktioniert schon in vielen Geschäften gut: Der Kunde freut sich, dass ihn eine Fachkraft erwartet und berät. Und die Mitarbeiter nehmen Verbraucher mit klarer Kaufabsicht in Empfang. Wenn das keine Win-Win-Situation ist: Einzelhändler können ihre Kompetenz ausspielen und Kunden fühlen sich sofort wohl, weil sie nicht erst nach einer Verkäuferin oder einem Verkäufer suchen müssen.

Das ist ein eindeutiger Fall von Wohlfühl-Konsum und stellt ein probates Mittel für den stationären Handel dar, weitere Umsatzverluste an reine Online-Anbieter abzuwehren. Auch findige Sportfachhändler können sich so den immer aggressiveren digitalen Verkaufsbemühungen von Herstellern wie Adidas erwehren.

Der Kunde ist König - ein unwiderstehliches Gefühl

Das Gefühl, als Kunde König zu sein, ist unwiderstehlich: Wenn einem Fachpersonal nach langem Anprobieren eine passende Hose oder Laufschuhe, in denen die Füße nicht mehr schmerzen, verkauft hat, bleibt der Click in der Stadt und wandert nicht digital an einen anonymen, oft amerikanischen Anbieter ab.

Click & Meet ist eine Strategie für die Nach-Corona-Zeit. Werden Verkäuferinnen und Verkäufer zu Kümmerinnen und Kümmerern, bleiben Geschäfte, also Innenstädte, am Leben. Service mit Charme ist das beste Mittel gegen Amazon.

