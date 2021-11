3G am Arbeitsplatz: Die rechtliche Grundlage ist umstritten

Am Arbeitsplatz gilt im Kampf gegen Corona nun geimpft, getestet oder genesen. Eine rechtlich einwandfreie Lösung gestaltet sich aber schwierig.

3G – genesen, geimpft, getestet. Das gilt – mit gewissen Einschränkungen – in Bayern am Arbeitsplatz, seitdem am Montag die Corona-Ampel im Freistaat auf Rot gesprungen ist. Die Staatsregierung hat wegen der rapide steigenden Zahl der Infizierten die Maßnahmen gegen die Pandemie verschärft. Mit Auswirkungen auf die Unternehmen und ihre Angestellten. Auch die künftige Ampel-Koalition will 3G am Arbeitsplatz einführen, um die vierte Welle zu brechen. Rechtlich soll dies aller Voraussicht nach über das Bundesinfektionsschutzgesetz implementiert werden. Das soll flankiert werden durch die Wiedereinführung kostenloser Corona-„Bürgertests“. Denn künftig sollen tägliche Tests Voraussetzung sein für Ungeimpfte, damit sie zu ihrem Arbeitsplatz dürfen – oder für Arbeitnehmer, die nicht nachweisen wollen, ob sie geimpft oder genesen sind.

Arbeitsrechts-Professorin Martina Benecke: "rechtliche Grundlage bleibt löchrig"

Angestoßen von den geplanten oder in Bayern bereits umgesetzten Verschärfungen, läuft die Debatte über deren Zulässigkeit.

Für Martina Benecke, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität Augsburg, ist die nun in Bayern gültige Regel eine Impfstatus-Abfrage durch die Hintertür. Und aus ihrer Sicht bleibt es juristisch eine schwierige Abwägung, weil der Impfstatus den „Kernbereich des Datenschutzes“ berühre. Laut EU-Datenschutz-Grundverordnung zählen Gesundheitsdaten zu den speziell geschützten personenbezogenen Daten, die nicht verarbeitet werden dürfen. Sie sagt: „Was die Staatsregierung jetzt tut, hätte man – rein juristisch – auch bereits im April tun können, aber die rechtliche Grundlage bleibt löchrig. Das ist politischer Ermessensspielraum.“

Und mit Blick auf das Vorhaben der angehenden Ampel-Koalition erläutert die Rechtsexpertin, es sei sehr schwierig, da ein „sauberes Gesetz“ hinzubekommen, weil man sofort mit dem EU-Recht in Konflikt steht. Beim Thema Datenschutz sei es gesetzlich besonders schwierig. Den Ansatz der künftigen Koalition, es über das Bundes-Infektionsschutzgesetz zu probieren, hält sie für vernünftig.

Lesen Sie dazu auch

Bayerisches Wirtschaftsministerium: "Es ist somit nicht zwingend eine Offenlegung des Impfstatus erforderlich.“"

Die Frage, wie die Unternehmen die Kontrolle von 3G umsetzen sollen, wenn es den Arbeitgebern nicht erlaubt ist, den Impfstatus der Angestellten zu erfragen, antwortete ein Sprecher des bayerischen Wirtschaftsministeriums inzwischen so: „Wenn 3G beziehungsweise 3G plus die Voraussetzung für den Zugang zum Betrieb ist, steht es dem Beschäftigten frei, die Voraussetzung auch mittels eines negativen Testergebnisses zu erbringen, selbst wenn er geimpft beziehungsweise genesen ist. Es ist somit nicht zwingend eine Offenlegung des Impfstatus erforderlich.“

Bleibt die Frage, warum die Staatsregierung heute diese Position vertritt, wenn man das doch auch schon vor Monaten hätte tun können, um so in Sachen Impfquote Fortschritte zu machen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagt auf Nachfrage dazu: „Infektionsschutzmaßnahmen müssen dem gegenwärtigen Infektionsgeschehen entsprechend verhältnismäßig sein.“ Mit den nun beschlossenen Maßnahmen gehe Bayern bundesweit voran und sei schneller als andere Länder. Mittlerweile ziehe der Bund mit den am Montag bekanntgewordenen Vorschlägen zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes nach. Weiter heißt es aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium vom Sprecher: „Soweit Maßnahmen über die Kontrolle eines 3G-Nachweises durch die Betriebe hinausgehen – wie etwa beim Auskunftsrecht der Arbeitgeber über den Impfstatus der Arbeitnehmer – , liegt die Entscheidung beim Bund, eine Rechtsgrundlage zu schaffen.“

IG Metall: Auf Datensparsamkeit achten

Die IG Metall positioniert sich in der 3G-Debatte zwischen Pandemiebekämpfung und Arbeitnehmerrechten so: „Wir kommen an einer 3G-Regelung in den Betrieben nicht vorbei, wenn im öffentlichen Raum 3G beziehungsweise 2G zur Norm wird. Eine 2G-Regelung im Betrieb lehnen wir ab.“ Die Gewerkschaft erklärte weiter, die Ausgestaltung der Konzepte unterliege der Mitbestimmung. „Dabei ist auf Datensparsamkeit sowie eine zeitliche Koppelung an die Dauer des Fortbestehens der pandemischen Situation zu achten. Das alles entbindet den Arbeitgeber jedoch nicht von der Pflicht, Hygienekonzepte zu erstellen und für einen umfassenden Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu sorgen.“ (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.