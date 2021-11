Corona

vor 12 Min.

Angst um die Weihnachtsmärkte: Fallen noch weitere aus?

Plus Da sich immer mehr Menschen mit Corona infizieren, haben viele Städte und Veranstalter ihre Christkindlmärkte abgesagt. Was die Schausteller in Existenznot versetzt und welche Pläne es in Augsburg, Nürnberg und München gibt.

Von Alexandra Hartmann, Michael Kerler und Matthias Zimmermann

Der Christkindlmarkt Ingolstadt ist bereits abgesagt, ebenfalls der Weihnachtsmarkt in Kempten und der Friedberger Advent. Daneben haben zahlreiche Orte in unserer Region in den vergangenen Tagen angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen ihre Märkte gestrichen. In Oberbayern entfällt der Christkindlmarkt Rosenheim, im Kreis Miesbach empfehlen Landrat und die Bürgermeister die Absage aller Märkte in der Vorweihnachtszeit. Auch der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter ( CSU), appellierte an die Veranstalter, „jeder soll sich in der aktuell sehr ernsten Situation gut überlegen, ob er eine Veranstaltung oder einen Weihnachtsmarkt abhält“. In Bayern ist am Montag über ein Drittel der bundesweit registrierten Corona-Neuinfektionen registriert worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen