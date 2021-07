Corona-Hilfen

Überbrückungshilfen sorgen erneut für Ärger bei Unternehmern in der Region

Plus Weit über 700 Millionen Euro Corona-Hilfen sind seit vergangenen Juli nach Schwaben geflossen. Dennoch ist die Enttäuschung bei einigen Unternehmern groß.

Von Matthias Zimmermann

Dass diese Herkulesaufgabe reibungslos laufen wird, damit hat niemand gerechnet. Aber es tut halt trotzdem weh, wenn man einer der Fälle ist, in denen es nicht so gut läuft. Es geht um die staatlichen Coronahilfen. Und Andreas Schön, Hotelbesitzer aus Augsburg, fühlt sich dabei vom Staat im Regen stehen gelassen. Ausnahmsweise ist das auch wörtlich zu verstehen. Schöns Hotel „Alpenhof“ hat 120 Zimmer und ist stark auf beruflich Reisende ausgerichtet. Mit Tagungen, Events und Hausmessen haben Schön und sein Team viel Erfahrung. Doch wie den meisten Betrieben im Gastgewerbe, lag das Geschäft in den vergangenen Monaten viel zu oft völlig darnieder. Ein großes Haus muss dennoch gepflegt werden – und da liegt das Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

