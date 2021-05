Corona-Impfung

07:37 Uhr

Betriebsärzte impfen bald: Das müssen Beschäftigte wissen

Ab Juni sollen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen. Gibt es Prämien? Muss man sich impfen lassen? Wer trägt das Risiko? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Nachdem der Corona-Impfstoff Anfang des Jahres noch äußerst knapp war, gewinnt die Impfkampagne in Deutschland inzwischen an Fahrt. Nach den Impfzentren werden die Hausärzte mit Impfstoff beliefert. Demnächst sollen die Betriebsärzte in den Unternehmen die Belegschaft impfen können, erste Modellversuche gab es bereits. Ein Überblick, wie das Impfen dort ablaufen soll, ob es eine Pflicht gibt, daran teilzunehmen – und ob den Angestellten eine Prämie winkt.

