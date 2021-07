Wie Betriebe in der Region mit ungeimpften Beschäftigten umgehen

Plus Ob sich Angestellte impfen lassen, ist eine persönliche Entscheidung. Im Ausnahmefall kann jedoch ein ganzer Betrieb betroffen sein. Welche Anreize Unternehmen schaffen.

Auf diese Entscheidung hin haben ihn alle erdenklichen Reaktionen erreicht, erzählt Hubert von Zastrow im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ist Geschäftsführer von Pro-micron, einer Firma für digitale Sensorsysteme in Kaufbeuren. Vor kurzem hat er sich dazu entschlossen, den gegen das Coronavirus geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Firma ab September monatlich 250 Euro auszuzahlen – sozusagen als Impfprämie. Es ist das Geld, das der Betrieb je Beschäftigtem für jeweils zwei Tests pro Woche abrechnet.