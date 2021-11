Corona-Pandemie

vor 33 Min.

Nachfrage steigt massiv: Händler haben zu wenig Corona-Selbsttests

Plus Die explodierenden Zahlen der Infizierten und die strengeren Corona-Regeln haben die Nachfrage massiv verstärkt. Längst nicht überall kann sie bedient werden.

Von Stefan Küpper

Wer in diesen Tagen im Supermarkt zur Sicherheit eine Packung Corona-Schnelltests mitnehmen möchte, geht durchaus auch leer aus. Vergriffen. Oder: nicht verfügbar. Die Zahl der Infizierten ist in Deutschland so hoch wie nie, die vierte Pandemie-Welle türmt sich immer höher, 2G-plus ist – auch im privaten Umfeld – immer öfter Standard, entsprechend hat sich die den Preis bekanntlich bestimmende Nachfrage entwickelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen