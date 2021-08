Corona-Beschlüsse

06:00 Uhr

3G-Regel in Kino, Fitness und Gastro: Wie wollen Betreiber das überprüfen?

Plus Wer Fitnessstudios, Kinos und Innengastronomie besucht, muss je nach Inzidenz nach der 3G-Regel überprüft werden. Bei den Betreiber sorgt das für mehr Aufwand.

Von Vanessa Polednia

In Augsburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt bei 34,4 (Stand 11. August). Kein Wunder, dass sich Jürgen Windisch, Geschäftsführer der Trendyone Fitnessstudios in Augsburg und Ulm, bereits Gedanken um die Umsetzung der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz macht. Fitnessstudios fallen nämlich unter die sogenannte 3G-Regel: Spätestens ab dem 23. August muss jeder Besucher und jede Besucherin genesen, geimpft oder negativ getestet sein - sofern die Sieben-Tages-Inzidenz stabil über 35 liegt. Das gilt ebenfalls in Kliniken, Pflegeheimen, Friseuren, Hotels und in Innenräumen etwa in Restaurants oder bei Veranstaltungen. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag entschieden.

