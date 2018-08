DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 28.08.2018 um 17:55 Uhr

Streiks bei Ryanair hatten zuletzt zahlreichen Urlaubern den Weg in die Ferien erschwert. In Deutschland gibt es allerdings noch keine Einigung.

Weitere Abschlüsse angestrebt

"Historisch": Einigung auf Ryanair-Tarifvertrag in Italien

Viele Ryanair-Fluggäste waren zuletzt genervt von Streiks: In den Ferien blieben in mehreren Ländern Maschinen der irischen Airline am Boden. In Italien wird jetzt eine historische Einigung gefeiert. Aber es wird auch Kritik laut.