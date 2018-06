vor 43 Min.

Dax im Plus - Anleger ignorieren gescheiterten G7-Gipfel Wirtschaft

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

Das Ende des G7-Gipfels mit einem von US-Präsident Donald Trump verursachten Eklat hat die Anleger kalt gelassen.

Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex Dax 0,50 Prozent auf 12.830,15 Punkte.

Neben den politischen Ereignissen stehen im Wochenverlauf auch zwei wichtige Zentralbank-Sitzungen an. Während zur erwarteten Leitzinsanhebung in den USA der Fokus auf den Zwischentönen liegen dürfte, sei mit Blick auf die EZB-Sitzung vor allem interessant, wie Europas Notenbank die Italien-Krise kommentiere, hieß es am Markt.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen befinden, rückte um 0,35 Prozent auf 26.756,19 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,69 Prozent auf 2824,56 Zähler. Aufwärts ging es auch für den EuroStoxx 50. Der Leitindex der Eurozonen legte um 0,58 Prozent zu.

"Seitens des Handels und auch wirtschaftspolitisch gab es für die westlichen Industriestaaten keine echten Neuigkeiten. Die Unwägbarkeiten sind zwar geblieben, waren aber auch bereits im Vorhinein eingepreist an den Börsen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank den freundlichen Dax-Start.

Unter den Einzelwerten eroberten die Aktien der Commerzbank mit plus 3,4 Prozent die Dax-Spitze, gefolgt von denen der Deutschen Bank. Diese gewannen 2,1 Prozent. Am Markt war die Rede von einer Kurserholung infolge nachlassender Sorgen um Italien.

Schlusslicht war das Papier der Deutschen Post mit 2,2 Prozent. Die Investmentbank HSBC zweifelt nach der jüngsten Gewinnwarnung des Bonner Logistikkonzerns nun erst recht an dessen mittelfristigen Plänen. Die Kaufempfehlung wurde gestrichen und das Kursziel um 25 Prozent gesenkt.

Aktien von Daimler büßten 1,2 Prozent ein. Erneut geht es um die Abgas-Vorwürfe, und heute sollen konkrete Zahlen auf den Tisch kommen. Die "Bild am Sonntag" berichtete, dass das KBA inzwischen fünf "unzulässige Abschaltfunktionen" bei Modellen von Daimler entdeckt habe. Fast eine Million Fahrzeuge soll betroffen seien. (dpa)

