vor 17 Min.

Dax steigt leicht: Optimismus im Handelsstreit Wirtschaft

Das besiegelte Freihandelsabkommen zwischen den USA und Mexiko hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zuversichtlich gestimmt.

Bereits zu Wochenbeginn hatten die Börsen nach den positiven Signalen im Handelsstreit wieder Hoffnung geschöpft, dass sich auch im Zollstreit der USA mit Ländern wie Kanada, China oder der Europäischen Union die Wogen glätten werden. So hatten am Vorabend in den USA die Nasdaq-Indizes sowie der S&P 500 erneut Rekordhochs markiert.

Der Dax gewann im frühen Geschäft 0,29 Prozent auf 12 574,66 Punkte, nachdem er bereits am Montag um mehr als 1 Prozent zugelegt hatte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte am Dienstag um 0,49 Prozent auf 27 235,11 Punkte vor. Der TecDax kletterte um 0,39 Prozent auf 3040,26 Zähler nach oben. Am Montag hatte der Technologiewerte-Index erstmals seit rund 18 Jahren wieder die Marke von 3000 Punkten überwunden. Der TecDax existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wird aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

Auf Branchenseite standen wie schon am Vortag Autowerte in der Anlegergunst weit oben. Im europäischen Branchenvergleich stieg der Teilindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts um 1,8 Prozent und war damit attraktivster Sektor. Am Donnerstag war das Branchenbarometer auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016 gesunken. Entsprechend stark zeigten sich die Papiere der Autobauer BMW und Volkswagen, die um jeweils rund 2,5 Prozent stiegen. Daimler-Titel verteuerten sich um 1,2 Prozent.

Auf Unternehmensseite sorgten im frühen Handel neue Analystenstudien für Bewegung. RWE-Papiere stiegen zuletzt um 0,4 Prozent, nachdem ein Analyst sie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21,90 auf 29,00 Euro angehoben hatte. Bei Eon sehen Analysten hingegen regulatorische Risiken und Herausforderungen im Privatkundengeschäft. Für die Anteilsscheine von Eon ging es im frühen Handel um 2 Prozent abwärts.

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) gewannen 0,6 Prozent, nachdem die britische Investmentbank HSBC die Titel des Dialyse-Spezialisten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 107 Euro angehoben hatte.

Im MDax standen die Aktien von Axel Springer mit einem Plus von mehr als 4 Prozent an der Spitze. Die britische Investmentbank Barclays stufte sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. (dpa)

