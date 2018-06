vor 35 Min.

Dax rutscht ab Wirtschaft

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die internationalen Börsen im Griff und auch den Dax belastet.

Wenige Minuten nach der Eröffnung rutschte der deutsche Leitindex am Dienstag um 1,60 Prozent auf 12 628,52 Punkte ab. Noch am vergangenen Freitag hatte der Dax in der Spitze bei 13 170 Punkten notiert.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es im frühen Dienstagshandel um 1,55 Prozent runter auf 26 332,42 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax sackte um 1,68 Prozent auf 2801,41 Zähler ab. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 1,40 Prozent auf 3418,22 Punkte. (dpa)

