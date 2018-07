vor 35 Min.

Dax stabil trotz schwacher ZEW-Daten Wirtschaft

Der Dax hat sich nur wenig verändert gezeigt.

Mit zuletzt plus 0,08 Prozent auf 12.553,90 Punkte hielt er sich allerdings stabil.

Die stärker als erwartet zurückgegangenen Stimmungsdaten deutscher Finanzexperten, gemessen am ZEW-Konjunkturindikator, hatten kaum Einfluss auf den deutschen Leitindex.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte zur Mittagszeit um 0,46 Prozent auf 26 220,00 Punkte vor.

Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,35 Prozent auf 2789,59 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zugleich um 0,14 Prozent zu.

An der Wall Street hatte sich die Laune der Investoren am Vorabend wieder sichtlich aufgehellt. Auch in Asien stiegen die Kurse überwiegend weiter.

Beides stabilisierte den deutschen Aktienmarkt. Dass die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Juli auf den tiefsten Stand seit August 2012 fielen, beunruhigte die Marktteilnehmer vor dem Hintergrund des weiter schwelenden Handelskonflikts kaum.

Unter den Einzelwerten hierzulande werden im Handelsverlauf die Verkehrszahlen der Lufthansa in den Blick rücken. Tags zuvor hatte Konkurrentin Air France-KLM starke Fluggastzahlen vorgelegt und damit auch die Aktien der größten deutschen Fluggesellschaft angetrieben. Nun stiegen die Lufthansa-Aktien um 0,3 Prozent.

Ein Großauftrag für Windkraftanlagen schob die Erholung der Nordex-Papiere weiter an. Sie stiegen um 5,2 Prozent auf 10,25 Euro. Seit ihrem zwischenzeitlichen Tief Ende Juni bei 8,17 Euro haben sie sich damit bereits um 25 Prozent erholt. Nordex wird in Brasilien für den Versorger Enel Green Power ab Herbst 2019 einen Windpark mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt errichten. (dpa)

