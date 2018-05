vor 23 Min.

Dax startet mit Gewinnen Wirtschaft

Der deutsche Aktienmarkt hat nach zwei verlustreichen Vortagen wieder etwas Fahrt aufgenommen.

Für Entspannung sorge, dass Nordkorea trotz der Absage von US-Präsident Donald Trump an ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch immer an Verhandlungen interessiert sei, hieß es an der Börse.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,53 Prozent auf 12 922,98 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex in der abgelaufenen Woche ein Minus von rund 1,7 Prozent an. Es wäre der erste Wochenverlust seit März. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen umfasst, gewann am Freitag 0,61 Prozent auf 26 709,01 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,80 Prozent auf 2823,16 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent nach oben. (dpa)

