vor 26 Min.

Dax startet nach verspäteter Eröffnung im Plus Wirtschaft

Am sogenannten Hexensabbat ist der Dax mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.

Wegen einer technischen Panne eröffnete die Börse in Frankfurt eine gute Dreiviertelstunde später.

Mit einem Plus von 0,41 Prozent auf 12.396,03 Punkte setzte der Leitindex seine Erholung seit Wochenmitte damit fort.

Am großen Verfallstag an der Börse, "Hexensabbat" genannt, laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für größere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Der MDax der mittelgroßen Werte bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 25.825,86 Punkte kaum von der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,14 Prozent höher auf 2701,42 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,27 Prozent zu.

Für Aufmerksamkeit sorgt der Börsengang der Medizintechnik-Tochter Healthineers von Siemens. Die Papiere wurden auf Xetra erstmal zum Kurs von 29,10 Euro gehandelt und damit deutlich über ihrem Ausgabepreis von 28 Euro. Der Börsengang der Sparte, die unter anderem Weltmarktführer bei bildgebenden Systemen wie Röntgen- und Ultraschallgeräten sowie Magnetresonanztomographen (MRT) ist, ist einer der größten der vergangenen Jahre in Deutschland.

Zudem gab es Geschäftszahlen vom Flughafenbetreiber Fraport. Diese seien teils etwas schwächer als erwartet, sagte ein Händler. Zudem lägen die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2018 bereits am oberen Ende der Unternehmensziele. Die Aktien verloren im MDax mehr als 1 Prozent. Anleger nähmen Gewinne mit, so der Händler.

Die Papiere des Mobilfunkanbieters Freenet stiegen im TecDax nach einer Hochstufung durch das Bankhaus Lampe um mehr als 1 Prozent. Für die Anteile von Borussia Dortmund ging es im SDax um knapp 2 Prozent bergab, nachdem der Fußballverein am Vorabend im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden war. (dpa)

Themen Folgen