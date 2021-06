Delta-Variante

vor 30 Min.

So katastrophal wäre eine vierte Corona-Welle für die Wirtschaft

Plus Der Sommer ist da, die Wirtschaft wächst. Zugleich aber breitet sich die Delta-Variante aus. Das Letzte, was Handel und Gastronomie brauchen, wäre ein nächster Lockdown.

Die Kunden kommen zurück, kaufen Frühjahrs- und Sommermode, Kleider, Hosen, Hemden. In das traditionsreiche Modehaus Jung in Augsburg ist gerade wieder Leben eingekehrt, seit viele Beschränkungen der Corona-Krise angesichts der sinkenden Ansteckungswerte ausgelaufen sind. Doch schon muss sich Miteigentümer Alexander Ferstl Sorgen um den Herbst machen. Rollt nach der Sommerpause eine vierte Corona-Welle an? Geht der Lockdown dann von vorne los? Diese Angst belastet nicht wenige Geschäftsleute, sodass sie zur Vorsicht mahnen.

