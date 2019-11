Der Staat ist nicht dazu da, den Absatz von Autos anzukurbeln

Wenn die Bundesregierung sich schon für Subventionen entscheidet, sollte sie Umweltsünder auch stärker zur Kasse bitten. Das wäre konsequent.

Viel hilft (hoffentlich) viel. So oder ähnlich müssen sie es sich beim jüngsten (und sicher nicht letzten) Autogipfel am Montagabend im Kanzleramt gedacht haben. Wer sich in Deutschland ein E-Auto kaufen möchte, wird nun noch stärker bezuschusst. Die Kaufprämie wird aufgestockt und verlängert. Das Ziel: Das E-Auto soll hierzulande endlich ein Produkt werden, dass von den Massen akzeptiert und genutzt wird.

Die Kaufprämie für E-Autos war schon 2016 umstritten

Schon als die Kaufprämie 2016 aufgelegt wurde, war sie umstritten. Und das zurecht. Man kann sehr trefflich über Subventionen diskutieren. In diesem Fall besonders: Denn warum soll man eigentlich eine milliardenschwere Industrie über einen staatlich gesetzen Kaufanreiz mit Steuergeld belohnen, die sich über Jahre nicht gerade als Vorreiter in Sachen E-Mobilität hervorgetan hat? Und zudem teilweise mit Schummelsoftware dazu beigetragen hat, dass die Klimabilanz hierzulande noch schlechter ausfällt, als sie ohnehin schon ist?

Und dann gibt es ja auch ordnungspolitische Grundsätze: Ist der Staat wirklich dazu da, den Absatz von Autos anzukurbeln? Wohl eher nicht. Ganz abgesehen, dass die ein oder andere Branche auch auf die Idee kommen könnte, dass der Staat auch ihr noch etwas Gutes tun könnte. Insofern soll hier der reinen Lehre das Wort geredet werden. Gute und ihren Preis werte Produkte werden sich am Markt schon durchsetzen.

Frankreich fördert die E-Mobilität mit einem Bonus-Malus-System

Wenn man sich als Staat aber im Sinne der Umwelt dafür entscheidet E-Mobilität zu subventionieren, dann sollte man umgekehrt auch diejenigen, die immer noch mit schweren, die Luft besonders verpestetenden Wagen unterwegs sind, entsprechend höher zur Kasse zur bitten. Frankreich zum Beispiel hat so ein Bonus-Malus-System eingeführt. Das erscheint ziemlich konsequent.

