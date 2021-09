Pressekonferenz der Deutschen Bahn und GDL: Bahn-Streik abgewendet?

Die Deutsche Bahn und GDL laden heute nach mehreren Streiks zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Was dort bekanntgegebenen werden könnte.

Dreimal hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Deutsche Bahn bereits bestreikt - heute deutet sich ein Wendepunkt an. Die beiden Tarifparteien haben am frühen Morgen eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt.

Was deutet auf eine Einigung zwischen Deutscher Bahn und GDL hin?

Konkret haben die Deutsche Bahn und die GDL nicht angekündigt, heute eine Einigung bekanntzugeben. Manches deutet jedoch darauf hin - neben dem Umstand, dass es sich um eine gemeinsame Pressekonferenz handelt. In der Mitteilung heißt es, in den vergangenen Tagen hätten intensive Gespräche stattgefunden, um in der Tarifrunde "im Sinne der Fahrgäste und der Beschäftigten gemeinsame Lösungen zu finden".

Wer nimmt heute an der Pressekonferenz der Deutschen Bahn und GDL teil?

Die Deutsche Bahn und die GDL bleiben in ihrer Einladung vage. Martin Seiler, der im DB-Vorstand für Personal und Recht zuständig ist, sowie Claus Weselsky, Bundesvorsitzender der GDL, informieren in einer gemeinsamen Pressekonferenz der DB und der GDL am Donnerstag "über den Sachstand der Tarifverhandlungen", heißt es in der Mitteilung. Außerdem nehmen die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil und Daniel Günther, ebenfalls an der Pressekonferenz der Deutschen Bahn und GDL teil.

Wie ist der letzte Stand im Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und GDL?

Am Wochenende hatte die Deutsche Bahn der GDL ein neues Angebot vorgelegt. Bislang hatte die Gewerkschaft dieses nicht abgelehnt. Dieses beinhaltet laut der Bahn eine zusätzliche "Entgeltkomponente". Worum es sich dabei konkret handelt, teilte die Bahn nicht mit. Von der GDL hieß es, sie wolle das Angebot prüfen.

Wie sind die Positionen der GDL und der Deutschen Bahn?

Die Gewerkschaft fordert 3,2 Prozent mehr Lohn bei 28 Monaten Laufzeit und eine zusätzliche Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Die Bahn bietet eine Laufzeit von 36 Monaten an und nach Lohngruppen gestaffelte Corona-Prämien zwischen 400 und 600 Euro. Die kürzlich angekündigte Entgeltkomponente will die Deutsche Bahn zusätzlich zahlen. Beobachter halten allerdings nicht nur diese Unterschiede für entscheidend, sondern sehen auch einen Machtkampf mit einer anderen Bahn-Gewerkschaft und ein neues Gesetz als Gründe für die Streiks.

Wie geht es mit den Bahn-Streiks der GDL weiter?

Die GDL hatte in dieser Tarifrunde bislang dreimal gestreikt und dabei neben Pendlern auch viele Urlaubsreisende getroffen. Auch im Güterverkehr gab es Behinderungen. Nach dem letzten Streik hatte sich Weselsky entschlossen gezeigt, den Tarifstreit fortzusetzen. "Nach dem Streik ist vor dem Streik", sagte der GDL-Chef. Sollte heute die erwartete Einigung am Mittwoch nicht verkündet werden, müssten sich Bahn-Kundinnen und -Kunden auf weitere Turbulenzen einstellen. (AZ mit dpa)

