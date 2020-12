vor 16 Min.

Deutsche Bahn will FFP2-Masken kostenlos an ältere Fahrgäste verteilen

Die Deutsche Bahn will über die Feiertage FFP2-Masken an Bahnsteigen vor allem an ältere Kunden verteilen.

An 14 Bahnhöfen sollen vor allem ältere Fahrgäste FFP2-Masken bekommen. Auch Jüngere können sich unter Umständen einen Schutz holen.

Die Deutsche Bahn will über die Weihnachtsfeiertage an 14 Bahnhöfen sogenannte FFP2-Masken vor allem an ältere Fahrgäste verteilen. Die Masken, die einen höheren Schutz für den Träger gewährleisten sollen als Stoff- oder OP-Masken, würden ab sofort an den Bahnsteigen vor dem Einsteigen ausgehändigt, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Das Alter werde dabei nicht kontrolliert, hieß es. Die Ausgabe erfolgt demnach nach Augenmaß. Auch jüngere Menschen, die etwa gesundheitlich vorbelastet sind, sollen eine Maske erhalten können. Bei den Bahnhöfen handelt es sich um die folgenden Hauptbahnhöfe:

Berlin

Bremen

Dortmund

Frankfurt am Main

Hamburg

Hannover

Karlsruhe

Kassel

Köln

Leipzig

Mannheim

München

Nürnberg

Stuttgart

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen