Deutsche Messewirtschaft

06:15 Uhr

IAA, Americana und Co.: Die Messen wollen zurück zur "alten" Normalität

Plus Obwohl Ausstellungen wieder erlaubt sind, kommt die deutsche Messewirtschaft nur schleppend in Fahrt. In Augsburg und München blickt man optimistisch in die Zukunft.

Von Oliver Wolff

Ob blutige Kämpfe um die Herrschaft auf fiktiven Kontinenten oder spannende Sport-Simulationen daheim auf der Couch vor dem Fernseher: Die virtuelle Welt ist für viele Computerspiele-Fans eine vertraute. Weniger erprobt dagegen ist, dass die beliebte Branchen-Messe Gamescom, die am Mittwoch in Köln startete, wegen Corona zum zweiten Mal ausschließlich digital stattfindet. Das Motto der diesjährigen Gamescom lautet zwar „die neue Normalität.“ Die Messen Augsburg und München wollen sich allerdings trotz steigender Inzidenzen genau gegen diese neue Normalität stemmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

