Die Schelte für Bayer-Chef Baumann ist verdient

Die Hauptversammlung des Chemie-Konzerns Bayer zieht sich über Stunden. Die Aktionäre sind wütend auf die Chefetage. Zu recht. Denn sie sitzt die Krise nur aus.

Die Einstellung „Es wird bestimmt alles gut“ ist kein schlechtes Lebensmotto. Sie schützt davor, in übertriebene Hysterie zu verfallen. Doch als Leitspruch für den Chef eines der weltgrößten Chemie-Konzerne, der gerade auf eine echte Krise zusteuert, eignet sich die Aussage wenig. Lässt sie doch eher auf ein fehlendes Krisenkonzept schließen. Bayer-Chef Werner Baumann scheint das wenig zu stören. Obwohl die Leverkusener in den USA wegen Glyphosat schon zu hohen Milliardenstrafen verurteilt wurden, beharrt Baumann darauf: Der Unkrautvernichter ist nicht krebserregend.

Bayer-Chef Baumann vergisst das Wohl seiner Mitarbeiter

Nun hat Bayer schon die ein oder andere Krise er- und überlebt. Doch diesmal geht die Unternehmensführung das Problem einfach nicht an. Sie tut so, als gäbe es keines. Nicht einmal Rückstellungen für weitere Strafzahlungen bildet die Chefetage. Das ist für Aktionäre schwer zu verstehen. Sie fürchten um ihr Geld. Und für Baumann sollet noch viel mehr auf dem Spiel stehen als der Börsenwert: Immerhin beschäftigt Bayer weltweit mehr als 116.000 Mitarbeiter. Die Schelte ist also durchaus verdient.

