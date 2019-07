Diese Firma aus der Region liefert Teile für fast alle Autos auf der Welt

Plus Vor über 70 Jahren hat Max Swoboda ein Textil-Unternehmen gegründet, das seinen Namen trug. Heute ist die Firma auf der ganzen Welt tätig – als Autozulieferer.

Mit das Erste, was ein Besucher vom Autozulieferer Swoboda im Allgäu sieht, ist der älteste Teil der Firma – wenn er ihm denn auffällt: eine lang gezogene Halle, beige gestrichen, und daneben ein zweistöckiges Haus. Ebenfalls beige. Die Chancen sind hoch, dass ein Besucher die beiden Gebäude übersieht. Dabei sind sie die Keimzelle eines Unternehmens, das heute 4200 Menschen beschäftigt und knapp eine halbe Milliarde Euro Umsatz im Jahr macht.

Früher einmal hat in dem zweigeschossigen Haus Firmengründer Max Swoboda gewohnt und in der langen Halle war seine Fertigungsanlage. Heute ist das alte Gebäude umschlossen von modernen, silbergrauen Hallen. Es beherbergt noch ein paar Büros und einen Raum, in dem sich Swoboda-Mitarbeiter massieren lassen können. Produziert wird längst in den neuen Gebäudeteilen. Aber das alte Wohnhaus ist noch da.

Swoboda fertigte einst Textilien, heute komplexe Kunststoffteile

Firmengründer Max Swoboda war nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus Böhmen vertrieben worden und kam ins Allgäu. Dort entschied er sich, das zu tun, was er in der alten Heimat auch gemacht hatte: Textilien produzieren. Das Allgäu war damals eine Textil-Hochburg. 1947 gründete er die gleichnamige Firma in Wiggensbach, eine Marktgemeinde westlich von Kempten.

Von dieser Textil-Geschichte ist wenig übrig geblieben – bis auf das Wohnhaus und den Firmennamen. Denn schon in den 60er Jahren zeichnete sich ab, dass sich Textilien im Ausland günstiger herstellen lassen als in Deutschland. Also entschied sich Swoboda umzusatteln und knüpfte Kontakt zu Partnern in der Autoindustrie. Zunächst fertigte er Fußmatten für Autohersteller. Dann Kabel, irgendwann Kabel samt Stecker. Heute umfasst die Produktpalette mehr als 1500 Teile. Schätzungen zufolge gibt es momentan weltweit etwa 1,3 bis 1,6 Milliarden Autos, in etwa einer Milliarde davon sind Teile von Swoboda verbaut. Das erzählt Christian Göser. Der gebürtige Kemptener ist als Geschäftsführer für den Vertrieb der Swoboda-Gruppe zuständig. Manche der Teile sind ganz klein und einfach in der Herstellung. Andere ziemlich komplex.

Um zu verstehen, was Swoboda genau macht, hilft ein Rundgang durch die Fertigungshallen in Wiggensbach. Einer von insgesamt zwölf Standorten auf der ganzen Welt. Die Geräusche in der Halle erinnern an ein Mehrfamilienhaus, in dem sich alle Anwohner entschieden haben, gleichzeitig zu staubsaugen. Irgendwo piept es. Roboter greifen hinter Glasscheiben Teile, legen sie woanders ab, stanzen und formen platte Blechstreifen zu dreidimensionalen Stücken. Zwischen den Glaskästen laufen Mitarbeiter in blauen T-Shirts und blauen Hosen umher. „Die meisten Mitarbeiter hoch qualifizierte Facharbeiter und für die Wartung und Einstellung der Maschinen zuständig“, sagt Nikolaus Pfister. Der 48-Jährige leitet das Werk in Wiggensbach als Geschäftsführer. Was er sagen will: Etwa 80 Prozent der Fertigung ist automatisiert. Hilfskräfte, die Maschinen befüllen oder Einzelteile einlegen müssen, gibt es fast nicht mehr.

Die Geschäftsführer Nikolaus Pfister (links) und Christian Göser. Bild: Ralf Lienert

In Wiggensbach arbeiten 1000 Mitarbeiter und 250 Roboter

In Richtung all derer, die immer fürchten, Automatisierung vernichte Arbeitsplätze, sagt Pfister: „Wir haben 250 Roboter und mehr als 1000 Mitarbeiter. Nicht trotz, sondern wegen der Roboter.“ Denn durch die Automatisierung sei es möglich, effizient zu arbeiten, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen und noch mehr Aufträge zu bekommen. Und so ist die Zahl der Mitarbeiter bei Swoboda in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Genau wie der Umsatz – mit Ausnahme einer Delle nach der Finanzkrise. Weil der Umsatz kontinuierlich gestiegen ist, zählt Swoboda seit vergangenem Jahr zu „Bayerns best 50“ – eine Auszeichnung, die das Wirtschaftsministerium an Unternehmen mit stabilem Wachstum vergibt.

Ihren Umsatz erwirtschaftet die Gruppe vor allem mit Spritzgussteilen. Vereinfacht gesagt werden bei dem Verfahren Kunststoffteile hergestellt. Dafür wird ein Granulat erwärmt und dann in eine Form gespritzt, wo der Kunststoff aushärtet. So arbeiten viele Autozulieferer. „Unsere Spezialität ist es, Kunststoff mit Metall zu verbinden“, sagt Pfister. „Die beiden Stoffe mögen sich eigentlich nicht besonders. Aber wir schaffen es, sie so zu verbinden, dass sie zusammenhalten.“ Ein Beispiel dafür ist ein Gehäuse für eine Getriebesteuerung, die Swoboda für einen Audi fertigt. Sie ist die Grundlage für das Automatikgetriebe. „Als der Kunde mit seinem Wunsch für dieses Bauteil zu uns kam, hat er erzählt, dass viele andere Zulieferer abgewunken hätten. Zu kompliziert. Wir haben gesagt, das machen wir“, erinnert sich Christian Göser.

Nicht aufgeben: Tüftler-Mentalität eint Mitarbeiter von Swoboda

Ein echter Allgäuer hätte vermutlich gesagt: „Des glaub i itz it, dass mir des net na bringa.“ Diese Nicht-Aufgeben-Mentalität sei es, die die Allgäuer und auch die Firma Swoboda auszeichnen, sagt Göser. Die Schwierigkeit habe darin bestanden, dass das Gehäuse extreme Temperaturen aushalten müsse und komplett in Öl stehe. „Es hat uns zwar etwas Lehrgeld gekostet, aber wir haben es geschafft“, sagt Göser nicht ohne Stolz.

Mit genau dieser Einstellung blickt das Unternehmen auch in die Zukunft. Die Autobranche befindet sich immerhin im Umbruch: Weg vom Verbrenner hin zum E-Auto. Oder zur Brennstoffzelle. Weg vom Selberfahren hin zum autonomen Fahren. Vorbereitet wären die Allgäuer. Theoretisch hätte Swoboda Produkte, die zu den neuen Anforderungen passen, Lenkungssysteme zum Beispiel. „So wie Max Swoboda auch, passen wir uns der Zeit an und bieten Produkte an, die gebraucht werden“, sagt Göser. Zu dieser vorausschauenden Planung gehört es auch, dass das Unternehmen nicht nur im Allgäu sitzt. Firmenstrategie ist es, alle Märkte auf der Welt regional zu beliefern. So hat Swoboda neben dem Werk in Wiggensbach noch jeweils zwei in Tschechien und Rumänien für den europäischen Markt, eines in China für den asiatischen Markt und eines in Mexiko und den USA für den amerikanischen Markt. Gerade ist das ein enormer Vorteil, denn die weltweiten Handelsspannungen spüren die Allgäuer weniger als andere in der Branche.