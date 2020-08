12:07 Uhr

Diesen Beitrag sollen Mitarbeiter zur Rettung von Kuka leisten

Kuka-Chef Peter Mohnen hat sich in einer Videobotschaft mit einem eindringlichen Appell an die Mitarbeiter des Roboterbauers gewendet.

Plus Kuka ist in der Coronakrise in die roten Zahlen gerutscht. Chef Peter Mohnen ruft die Beschäftigten in einer Video-Botschaft dazu auf, ihren Beitrag zur Kosteneinsparung zu leisten.

Von Stefan Stahl

Der Roboter- und Anlagenbaukonzern Kuka bekommt die Folgen der schweren wirtschaftlichen Krise mit voller Wucht zu spüren. Kunden geizen mit Investitionen und verschieben geplante Aufträge. Das wirkt sich unmittelbar auf das Geschäft des Augsburger Automatisierungs-Spezialisten aus. Im ersten Halbjahr 2020 brach der Auftragseingang um 31,4 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro ein, die Umsätze gingen um 24,1 Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro zurück. So rutschte das mehrheitlich zum chinesischen Midea-Konzern gehörende Unternehmen deutlich in die roten Zahlen.

Kuka in den roten Zahlen: Coronakrise macht Augsburger Konzern zu schaffen

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von noch deutlich positiven 45,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf einen Wert von minus 78,1 Millionen Euro. Daher rechnet Kuka-Chef Peter Mohnen auch für das Gesamtjahr mit einer negativen Gewinnmarge. Die Kennziffer lag für das erste Halbjahr bei minus 6,7 Prozent. Die einzelnen Geschäftsfelder des Maschinenbau-Unternehmens sind unterschiedlich stark von der Auswirkungen der Krise betroffen. Auffällig ist, dass der Anlagenbau, also die Systems genannte Sparte, besonders unter der Krise leidet. Hier liegt die Vorsteuer-Rendite nun bei happigen minus 11,6 Prozent, wobei das Geschäft ohnehin nicht sonderlich gewinnträchtig ist. Im ersten Halbjahr des Vorjahres wurde hier nämlich nur ein positiver Wert von 3,9 Prozent erzielt. Das hatte die Robotersparte mit plus 6,2 Prozent damals getoppt, ist aber nun mit einer Gewinnmarge von minus 3,5 Prozent auch im Krisenmodus.

Mohnen wendet sich anlässlich der am Mittwoch vorgelegten schlechten Geschäftszahlen an die rund 14.000 weltweiten Mitarbeiter des Unternehmens. In einer Video-Botschaft, deren Inhalte unserer Redaktion bekannt sind, bedankt sich der Manager zunächst bei den Angestellten: "Sie haben alle unser Geschäft am Laufen gehalten, jeden Tag." Doch die Situation bleibe weiterhin sehr angespannt, sagte der Vorstandsvorsitzende, um eindringliche Worte folgen zu lassen: "Wir können einfach nicht weitermachen wie vor der Krise." Denn das Geschäft, insbesondere im Automobilbereich, sei sehr schwach.

Kuka verbucht im ersten Halbjahr 2020 deutliche Verluste. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Eindringlicher Appell: Kuka-Chef Mohnen erklärt Mitarbeitern den Ernst der Lage

Dabei wirkt Mohnen, der in dem Video an einem Schreibtisch sitzt, wie ein Fußballtrainer, der in schweren Zeiten in der Kabine eine Ansprache an seine Spieler hält, um ihre Sinne für die Herausforderungen zu schärfen und dadurch Kräfte freizusetzen. Seine Botschaften sind natürlich nicht angenehm. Der Kuka-Chef erklärt seinem Team mit Hemd und ohne Krawatte, ein Glas Wasser vor sich, den Ernst der Lage: "Da wir unsere Kosten nicht im gleichen Maße senken konnten, sind wir tief in den roten Zahlen." Nun könne Kuka nicht abwarten und hoffen, dass sich die Geschäfte von selbst erholen.

Mohnen nimmt also die Beschäftigten in die Pflicht, macht er doch deutlich, dass jeder Mitarbeiter nun gefordert sei, seinen Beitrag zu leisten, um Kuka aus der Krise zu führen. Die Botschaft des Chefs lautet daher: "Wir müssen uns stärker darauf fokussieren, Kosten zu senken. Wir können schlicht und ergreifend nicht mehr ausgeben wie wir einnehmen." Dabei scheint der Druck bei Kuka groß zu sein, schließlich macht der Konzern-Chef in der Video-Botschaft deutlich: "Ich erwarte von jedem Segment und jedem Team, dass sie so viele Kosteneinsparungen wie möglich erzielen."

Kuka muss sparen: Wie steht es um Arbeitsplätze in Augsburg?

Wie ein solcher Sparkurs konkret aussehen könnte, verrät Mohnen indes nicht. Er lässt es also noch offen, ob Kuka weiter Arbeitsplätze abbauen will. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen im Zuge mehrerer Restrukturierungsprogramme am Hauptsitz in Augsburg rund 500 Stellen gestrichen. Nun arbeiten dort noch etwa 3500 Frauen und Männer. Zuletzt wurde das Roboterzellen-Geschäft saniert. Hier fallen in Augsburg etwa 90 Arbeitsplätze weg. Nach Darstellung des Unternehmens passiert das sozial verträglich, also ohne betriebsbedingte Kündigungen. Am fränkischen Standort in Obernburg am Main gehen bis zu 165 Stellen verloren. Hier konnte, wie Kuka einräumt, der Personalabbau aber nur in etwa der Hälfte der Fälle sozial verträglich erfolgen. Es kam also auch zu Kündigungen.

Unternehmens-Chef Mohnen ist jedenfalls davon überzeugt, dass Kuka nach der Krise wieder richtig durchstarten kann. Denn mittelfristig würden Firmen erneut in Automatisierung investieren. Zu den Mitarbeitern sagt er in der Video-Botschaft: "Ich glaube an Sie und Kuka." Und dann meint er noch bildhaft: "Es liegen mehr Steine auf unserem Weg. Die haben wir in der Vergangenheit gemeistert. Das wird uns jetzt auch gelingen."

