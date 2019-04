Dieser Mann muss das Augsburger Fujitsu-Werk schließen

Plus Uwe Romppel leitet den Augsburger Standort des Computerbauers. Bis Ende September 2020 wird das Produktionswerk geschlossen. Doch der Manager ist zuversichtlich.

Wenn Uwe Romppel Mitarbeiter des Augsburger Fujitsu-Computerwerkes trifft, sagt er immer wieder: „An Euch und Eurer Leistung liegt es nicht, dass die Produktion von Rechnern eingestellt wird.“ Dem Standort-Leiter ist diese Feststellung wichtig. Er fühlt sich dem Unternehmen und den Beschäftigten in Augsburg verbunden. Viele Frauen und Männer arbeiten schon lange hier. Sie verrichten keinen anonymen Job. Es sind Emotionen im Spiel. Manche sprechen von der Fujitsu-Familie. Der jahrzehntelange Kampf für den Erhalt des Betriebs scheint die Menschen zusammengeschweißt zu haben.

Romppel ist schon seit 1985, und dabei von 1994 an in Augsburg, für das Unternehmen und seine vielen, bis auf Siemens zurückgehenden Vorgängerfirmen tätig. Nun obliegt es dem 59-jährigen Manager, die schrittweise Schließung der Fertigung so umzusetzen, dass sich der Prozess nicht negativ auf die Produktion an anderen Fujitsu-Standorten wie Japan auswirkt. „Ich habe so etwas in der Größenordnung noch nie gemacht“, sagt Romppel mit großer Ernsthaftigkeit und meint dann noch: „Zusammen sollten wir das mit Anstand ordentlich hinbekommen.“

Fujitsu-Manager Romppel lebt im Landkreis Augsburg

Der Fujitsu-Mann verwendet immer wieder das Wort „Anstand“. Er will offen, vertrauensvoll und fair mit den 1450 Mitarbeitern in Augsburg umgehen. „Ich möchte ja auch noch in zwei Jahren aufrecht durch meinen Wohnort Bobingen spazieren.“ Romppel lebt mit seiner Frau in der Stadt südlich von Augsburg. Sohn und Tochter sind schon erwachsen und aus dem Haus.

Der Manager stammt aus dem baden-württembergischen Ludwigsburg und hängt am Augsburger Standort. Romppel bewahrt nach außen hin Fassung, kann aber nicht verbergen, dass er innerlich aufgewühlt ist: „Natürlich blutet mir das Herz.“ Dann gewinnt in dem Mann, der mittendrin zwischen dem Vorstand in Japan und den Mitarbeitern vor Ort sitzt, die Sachlichkeit wieder die Oberhand: „Die Entscheidung unseres Managements, die Produktion in Asien zu konzentrieren ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar.“ So spare Fujitsu Kosten ein und vereinfache die logistischen Prozesse.

Fujitsu: 350 Arbeitsplätze sollen in der Region bleiben

Romppel sagt dann über die Verhandlungen mit den Beschäftigten-Vertretern über den nun vorliegenden Sozialplan: „Diese sind stets mit großem Respekt vor der Position der anderen Seite geführt worden.“ Auch in diesem – natürlich oft zähem Ringen – hätten alle stets Anstand bewahrt. Das ist es wieder, das so moralische und für manchen in der kalten Management-Welt altmodisch klingende Wort.

Nach dem geplanten Ende für das letzte Computerwerk Europas in Augsburg sollen 350 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Bild: Stefan Puchner, dpa

Ist das alles nur eine Anstands-Show, schließlich wird eine Fabrik dichtgemacht? Wohl kaum. Auch von der Arbeitnehmerseite ist zu hören, dass die Gespräche fair verlaufen seien. Die für die Augsburger IG Metall mitverhandelnde Gewerkschafterin Angela Steinecker sagt: „Die Verhandlungen waren nicht leicht, aber die Ergebnisse sind gut ausgefallen.“ Insbesondere habe es einer Kraftanstrengung bedurft, um eine Transfergesellschaft durchzusetzen. Hier können sich ausscheidende Fujitsu-Mitarbeiter weiterqualifizieren, um einen neuen Job zu finden.

Steinecker ist jedenfalls erleichtert: „Wir freuen uns, dass wir 350 Fujitsu-Arbeitsplätze im Raum Augsburg erhalten können.“ Es ist den regionalen Fujitsu-Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern gelungen, Manager in Japan davon zu überzeugen, diese Arbeitsplätze vor Ort zu belassen. Wie unsere Zeitung berichtet hat, sucht das Unternehmen für diese Mitarbeiter neue Büroräume im Großraum Augsburg. Das Fertigungswerk wird als Ganzes oder in Teilen verkauft.

Romppel ist es nun ein Anliegen, dass die Fabrik weiter ein Produktionsbetrieb bleibt: „Am besten wäre, wenn hier nach wie vor Hightech-Güter hergestellt würden.“ Noch steht nicht fest, wer bei den insgesamt fünf Hallen zum Zug kommt. Zu Berichten, dass dort eine Batteriezellenfabrik angesiedelt werden könnte, äußerte sich Romppel nicht. Zumindest gegenüber der Öffentlichkeit schweigt er auch, wenn es um die Details des Sozialplans geht, also etwa die Frage, welche Mitarbeiter-Gruppe wie viel Abfindung bekommt. Hier verraten die Verantwortlichen erst am 30. April bei einer Versammlung Einzelheiten.

In München arbeiten etwa 900 Menschen für Fujitsu

Anstand heißt für Romppel auch, erst die Betroffenen und dann die Öffentlichkeit zu informieren. So lässt der Manager offen, wie es für ihn beruflich weitergeht. Er sagt nur – und nun erstmals während des Gesprächs – mit einem Lächeln im Gesicht: „Ich bin auch mit 59 immer noch offen für Veränderungen.“ Auf alle Fälle ist es ihm und seinen Mitstreitern gelungen, zu verhindern, dass die 350 Fujitsu-Jobs nach München abwandern. Romppel meint: „Viele unserer Experten wollen einfach im Großraum Augsburg bleiben und nicht täglich nach München pendeln.“ So sei die Gefahr abgewendet worden, dass gute und wichtige Leute Fujitsu verlassen. In München arbeiten noch etwa 900 Beschäftigte für das IT- Unternehmen. Auch dort fallen Jobs weg.

An dem neuen Augsburger Standort werden keine Computer mehr produziert. Dort sollen Experten etwa Kunden beraten, sich um Marketing- oder Entwicklungsfragen kümmern. Ab 30. April werden Mitarbeiter dann erfahren, ob sie bei Fujitsu bleiben können oder sich einen anderen Arbeitsplatz suchen müssen. Neue Stellen könnten allerdings auch viele Frauen und Männer an alter Wirkungsstelle im dann ehemaligen Augsburger Computerwerk finden. Denn nach Informationen unserer Redaktion stehen die Chancen gut, dass der Standort von einem oder mehreren Investoren übernommen wird. Hier ließen sich neben den 350 Arbeitsplätzen noch einmal hunderte weitere Stellen erhalten.

Die große Hoffnung Romppels ist es, dass auch zahlreiche der restlichen Fujitsu-Mitarbeiter bei einem anderen Arbeitgeber angestellt werden: „Das Interesse von Firmen an unseren Beschäftigten ist jedenfalls groß.“ All diese Aussichten motivieren den Standortleiter, bis zum 30. September 2020 weiterzumachen, wenn die Fabrikhallen leer sein sollen. „Das wird dann schon ein seltsames Gefühl für mich sein“, sagt Romppel und wiederholt noch einmal, es habe nicht an der Leistung der Mitarbeiter gelegen. Ein Beweis für das Können der Beschäftigten hängt in einem Eingangsraum. Dort findet sich eine Urkunde des Wirtschaftsministeriums von 2013, das damals dem Werk und seinen Beschäftigten den bayerischen Qualitätspreis verlieh.

Am Ende bleibt aus regionaler Sicht nur die wehmütige Reminiszenz, dass mehr Behörden und Unternehmen Computer „made in Augsburg“ hätten kaufen sollen. Die Geräte waren zwar ein wenig teurer als manche Konkurrenzprodukte, wurden und werden in der Fachwelt aber wegen ihrer Güte und Langlebigkeit hoch geschätzt. Dann wäre das ganze Drama vielleicht anders verlaufen.

