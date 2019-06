Draghi will noch lockerere Geldpolitik

EZB-Präsident Draghi hat eine zusätzliche Lockerung der bereits sehr expansiven Geldpolitik im Währungsraum in Aussicht gestellt. Trump kritisiert das scharf.

Durch die Wohnungsnot in Städten wird Kritik an Immobilienkonzernen laut - bis zum Ruf nach Verstaatlichung und Mietendeckeln. Die Deutsche Wohnen hält dagegen.

Interaktive Karte

Maut in Europa: In diesen Ländern müssen Autofahrer zahlen

Frankreich, Italien, Österreich: In vielen Ländern müssen Autofahrer für Straßen zahlen. In unserer Karte sehen Sie, wo in Europa Maut-Gebühren anfallen.