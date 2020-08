vor 16 Min.

E-Autos neben Kühlschränken: Sieht der Autokauf bald ganz anders aus?

Neue Vertriebswege für Autos: In einem Elektrogerätemarkt in Meitingen im Kreis Augsburg gibt es ein E-Auto: Einen Aiways U5 mit 190 PS.

Plus Autobauer gehen neue Wege, um ihre Produkte an die Käufer zu bringen. Ein chinesischer Importeur liefert nun an Elektromärkte - auch in Augsburg. Funktioniert das?

Von Philipp Schulte

Um sich dieses E-Auto anzuschauen, ist Dominik Müller aus der Nähe von Nürnberg angereist. Er hat seine Deutsche Dogge dabei, ist 35 Jahre alt und fährt einen Mercedes-Diesel. Nun möchte er sich ein Elektroauto kaufen und besucht dafür den Elektromarkt Euronics in Meitingen im Kreis Augsburg. Dort steht heute ein Aiways U5 zum Probe fahren. Das Auto sei für die Familie und den Hund groß genug, sagt Müller. Im Internet informiert er sich laufend über neue Modelle.

Das Geschäft für Fernseher, Radios, Kaffeemaschinen Euronics verkauft ein E-Auto eines chinesischen Herstellers. Das ist ein Beispiel dafür, dass Autohersteller neue Wege gehen, um Autos an Kunden zu bringen. Ein anderer ist, ein Auto zu abonnieren. Portale wie Like2drive oder Cluno bieten Kunden an, Fahrzeuge etwa ein halbes Jahr lang zu einem monatlichen Preis zu mieten. Nur die Spritkosten muss der Kunde zahlen. Auch Autovermietungen wie Sixt und Hersteller wie Volvo bieten Auto-Abos an. Einen Volvo-Kompakt SUV XC40 gibt es von 499 Euro im Monat an. Bestellung und Vertragsabschluss? Alles online.

Wer ein Auto kaufen statt leihen möchte, kann das ebenfalls im Internet tun

Wer ein Auto kaufen statt leihen möchte, kann das ebenfalls im Internet tun. Ob beim Autobauer, Vertragshändler oder gebraucht bei Ebay: Immer mehr Autokunden können sich das einer Studie zufolge vorstellen. Doch auch der traditionelle Autokauf beim Händler des Vertrauens ist trotz dieser neuen Vertriebswege nach wie vor beliebt.

Doch zunächst zum Auto-Abo. Ein Anruf bei Ferdinand Dudenhöffer. Der deutschlandweit bekannte Auto-Experte ist an der Universität St. Gallen tätig – und sieht das Auto-Abo als Modell der Zukunft. "Ein großer Vorteil ist, dass man die Kosten im Blick hat. Kunden müssen nur den Sprit zahlen." Es gebe keine unvorhergesehenen Kosten wie Reparaturen. Außerdem interessiere es heute nicht mehr so wie früher, ob das Auto Eigentum ist, sagt Dudenhöffer.

Ferdinand Dudenhöffer ist Automobilwissenschaftler an der Universität Sankt Gallen. Bild: Nicolas Blandin, dpa

Für Firmenkunden gibt es das Abo schon länger. Für Privatkunden etabliert es sich gerade. "Auto-Abos schließen die Lücke zwischen Leasing und Miete", sagt der 69-Jährige. Von 200 Euro im Monat an können Kunden einen Neu- oder Jahreswagen für sechs bis 36 Monate abonnieren. Beim Anbieter Cluno etwa gibt es einen Opel Corsa für 259 Euro monatlich. Ein Nachteil bei einigen Anbietern ist, dass die monatliche Freikilometerpauschale niedrig ist.

Autohandel: Dass sich Kunden immer mehr online informieren, ist spürbar

Marcus Weller ist beim Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZdK) tätig. Er sagt, es gebe immer mehr Händler, die ihre Homepages für den Vertrieb von Neufahrzeugen nutzen. "Dass sich Kunden immer mehr online informieren, ist spürbar", sagt Weller. "Der Kundenkontakt im Autohaus ist rückläufig. Umfragen zeigen, dass zwei von drei Autokäufern sich vorstellen können, ihr Fahrzeug von der Informationssuche bis zum Kaufabschluss online zu kaufen."

Weller zufolge habe die Pandemie dazu beigetragen, dass der Autokauf digitaler wird. "Die persönliche Verkaufsberatung gerät unter Druck." Allerdings werde in den wenigsten Fällen der Kauf komplett online abgewickelt. Am häufigsten kauften die Menschen Autos immer noch über den stationären Autohandel. "Auch wenn Geschäftsanbahnungen über diverse Internetportale erfolgen, wird der Vertrag am Ende mit dem Händler geschlossen." Die Unterschrift erfolge fast ausschließlich im Autohaus, sagt der Experte.

Wie sieht Weller, dass Elektronik- und Supermärkte Autos verkaufen? "Bisher ist aus keinem dieser Versuche ein nachhaltiges Modell entstanden. Es gibt sicherlich Kunden, die ein Auto kaufen, ohne es vorher gesehen, gerochen, gefühlt, Probe gefahren zu haben." Doch das sei eine Minderheit.

Kunde eines Elektrohändlers: Sich das Auto mal näher anschauen

In Meitingen herrscht reges Treiben vor dem Euronics-Markt. Mehr als 20 Probefahrer steigen in den E-SUV. Drei Wagen stehen zur Verfügung: in weiß, blau und aubergine. Eine Mitarbeiterin des Marktes desinfiziert die Autos nach jeder Fahrt. Ein Mann setzt sich in ein Auto, sagt: "Schaut gut aus." Die Standardversion des Aiways U5 kostet knapp 38.000 Euro. Mit Prämien vom Staat und Hersteller zahlen Käufer weniger als 30.000. Der ADAC bezeichnet das Auto als günstigen Elektro-SUV. Reichweite bis zu 410 Kilometer, PS 190. Die Autofirma ist ein chinesisches Start-up und existiert seit drei Jahren. Sie hat deutsche Standorte in München und Ingolstadt.

Dort schaute sich Dominik Müller, der Testfahrer von Beginn, das Auto zum ersten Mal an. Durch einen Zaun. "Umso wichtiger ist es, sich das Auto auch mal näher anzuschauen." Ob er sich das Auto kauft? "Warum nicht, wenn die Qualität passt." Der Vertrag kommt zwischen Hersteller und Kunde zustande. Dass ein Elektrogeschäft den Kauf vermittelt, hält Müller für einen innovativen Ansatz. "Ein Elektroauto passt zu dem Händler."

Euronics-Mitarbeiter Moritz Dorfmüller, 26, koordiniert, wer als Nächster 20 Minuten Probe fahren darf. Ein Auto ist bis zwölf Uhr schon verkauft, drei Leute interessieren sich. Wie schätzt Dorfmüller die Chancen des Vertriebs ein? "Wenn es dieses E-Auto nicht schafft, wäre das eine krachende Niederlage."

Ein Auto sehen, fühlen, sich reinsetzen: Das geht im Autohaus

Ein Händler der anderen Art ist Helmut Spengler, 56. Er ist Geschäftsführer der Autohäuser Sigg und Haas in Augsburg, spezialisiert auf Opel und Nissan. Etwa 10.000 Fahrzeuge verkaufen die Häuser je Jahr. Ein Auto über sein Autohaus im Internet zu kaufen, sei möglich, sagt Spengler. "Das ersetzt nicht die persönliche Beratung. Was Kunden bei uns im Autohaus erleben können, haben sie im Netz nicht."

Er meint: ein Auto sehen, fühlen, sich reinsetzen. "Wir können Kunden mit unserer Beratung das Richtige vermitteln." Leasing, Finanzierung, Inzahlungnahme: Dafür sei es wichtig, persönlich Kontakt zu haben. Außerdem könnten Kunden beim Autokauf im Geschäft von Sonderaktionen wie Tageszulassungen profitieren. Ein Autohändler oder Hersteller meldet einen Neuwagen für einen Tag an. Dem ADAC zufolge ist das ein Trick: "Er ermöglicht es Autohändlern, Neufahrzeuge mit Rabatten abzugeben, ohne den Listenpreis zu senken." Die Tageszulassung bringt Händlern mehr Umsatz und Prämien.

Lange Bearbeitungszeiten während Corona: Bei den Händlern stehen tausende Fahrzeuge

Trotz Corona kommen fast so viele Menschen wie sonst in Helmut Spenglers Autohäuser. "Es normalisiert sich", sagt er. Die Pandemie ist neben der Strukturkrise aufgrund sinkender Absatzzahlen eine weitere Herausforderung für die Automobilwirtschaft. Schleppende Kfz-Zulassungen sind zum Problem geworden. In einem gemeinsamen Appell haben die Verbände der Hersteller und des Kfz-Gewerbes am Montag Länder und Kommunen aufgefordert, die oft mehrere Wochen langen Bearbeitungszeit zu verkürzen. Auch müsse das digitale Zulassungssystem "i-Kfz" rasch und umfassend eingeführt werden. Bei den Händlern stünden tausende Fahrzeuge, klagte der ZdK. Damit werde die Nachfrage gebremst.

Dagegen spricht eine Studie des Capgemini Research Instituts mit 11.000 Befragten aus elf Ländern. Hygiene ist demnach für viele einer der Gründe, ein Auto zu kaufen. 25 Prozent der Befragten denken darüber nach, sich dieses Jahr ein Auto zu kaufen.

