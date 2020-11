vor 32 Min.

Ein Besuch bei "Kugler": Heimat tanken an der Dorftankstelle

Plus Die Tankstelle "der Kugler" ist in Blossenau berühmt. Hier gibt's Diesel, Leberkäs-Semmel, den neuen "Nostradamus 2021". Alles also, was man braucht.

Von Stefan Küpper

Wem Tankstellen bisher nur ordinäre Energiequellen im Transit der Landstraßen, gestrige Zapfstellen für aussterbende Sprit-Dinosaurier waren, der hat wenig vom Wesen dieser im warmen Reklamelicht schimmernden Rund-um-die-Uhr-Oasen verstanden. Der hat sich noch nie für ein schönes Dosenbier geprügelt. Vor allem aber war er noch nie bei den Kuglers.

„Tag und Nacht“ steht dort auf dem Schild, das von einer Straßenlaterne herabhängt, animieren soll, den Blinker zu setzen, herauszufahren, kurz zu rasten. Und natürlich könnten unbedarfte Vorbeireisende der Meinung sein, dass Blossenau irgendwie, Verzeihung, ziemlich am Ende der Welt und also vielleicht keinen Zehn-Minuten-Stopp wert wäre. Solche Menschen allerdings haben wirklich gar nichts von dörflichen Gravitationszentren und der therapeutischen Wirkung warmer Leberkäs-Semmeln an einem kalten Herbst-Freitag kapiert. Oder der Mozart-Locke. So heißt die sehr nachgefragte Kringelwurst, die sich die Blossenauer Familienväter bevorzugt am Samstagmorgen von Anni Kugler über die Theke reichen lassen. Sie und ihr Mann Anton betreiben die Tankstelle im Landkreis Donau-Ries seit 1987. Übernommen seinerzeit von Kugler senior. „Das war halt damals so“, sagt dessen Sohn Anton. „Und die Kinder kamen.“

Die, zwei Jungs, sind längst erwachsen und verheiratet. Sie haben andere Berufe, und insofern sind die Tage der freien Tankstelle wohl gezählt. Bis zur Rente will die 62-jährige Anni Kugler aber noch weitermachen. Bis dahin können das noch sehr gute Jahre werden, denn wer durch die mit Bild und Jägermeister-Werbung verzierte Eingangstür tritt, kommt zum Bäcker, Metzger, Zeitungsverkäufer, Haushaltswarenhändler. Und in ein herrlich unmodernes Vintage-Paradies. Hier gibt es Leuchtschnürsenkel, Schrauben jedweder Art, Graberde in Säcken, Jahn-Glühbirnen, im Kühlschrank weißen Presssack und an der Kasse liegt der neue Jahreskalender „des großen Sehers“: NOSTRADAMUS. Der prophezeit für 2021 nichts weniger als „die letzte Chance der Menschheit“. Die Welt, so heißt es in lila, weißen und gelben Großlettern, brauche eine „Schicksalswende“, denn: „Es gibt nur einen Weg, um unser Glück zu retten.“

Allein von der Dorftankstelle kann Familie Kugler nicht leben

Man wird dem großen Seher nicht unrecht tun, wenn man vermutet, dass auch die Vorjahre launig waren, das eine oder andere bereithielten. Blossenau jedenfalls war und ist mit dem Kugler besser gewappnet.

Warum? Weil man da zum Beispiel unheilvolle Gedanken an eine finstere Corona-Zukunft wegratschen kann, was viele Stammkunden gerne tun. Außerdem kann man Frau Kugler zuhören, wie sie sehr charmant Tankstellen-Anekdoten zum Besten gibt und dabei einen vom Pferd erzählt. Tatsächlich. Das war so: Es gibt dieses Ehepaar, irgendwo aus der Gegend, das gerne auf Mittelalter-Festivals fährt. Die Eheleute taten das einmal mit einer Kutsche, die wiederum von einem Gaul gezogen wurde. Sie bogen irgendwann auf den Hof und der Mann bat um ein Bier für sich und eines für seinen Vierbeiner. Zur Belohnung für die brav geleistete Zugarbeit. Anni Kugler konnte dann besichtigen, wie das Pferd ein Unterbaarer auf ex tankte: „Das hat das richtig neigsuffe. So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Danach trabte es noch geschmeidiger weiter.

Was man von der Frau mit den Gummistiefeln, die nach dem Tanken einst fiel, sich den Kopf aufschlug und von Frau Kugler blutüberströmt zum Arzt gebracht wurde, nicht behaupten kann. Es war letztlich alles halb so wild. Aber die ältere Dame ist ihr noch heute so dankbar, dass sie ihr jedes Mal das Restgeld zusteckt. Passt schon. Umgekehrt geht es übrigens auch: Denn die Übersetzerin, die morgens ganz eilig zum Bahnhof und in den Zug musste und ihr nur noch zurief, dass sie am Abend zahlen würde, die gibt es auch.

Der längste Urlaub von Anni Kugler dauerte zwei Wochen. Bild: Stefan Küpper

Man kennt sich. Wie das oft an Dorftankstellen mit langer Tradition so ist. Im besten Fall versorgen diese an den Ausfallstraßen des Landes gelegenen Umschlagplätze des Nebenbei-Konsums Generationen mit Panini-Bildchen, Kümmerling, der Bravo und allem, was beim Großeinkauf in der ein paar dutzend Kilometer entfernten Kreisstadt vergessen wurde.

Das ist bei den Kuglers kaum anders. Auch weil sie fast genauso regelmäßig vor Ort sind wie ihre Zapfsäulen. Der längste Urlaub bisher dauerte zwei Wochen. Am Meer war sie einmal, sagt Anni Kugler. Italien, Bibione. Als die Kinder noch kleiner waren. Sie ist gelernte Fachverkäuferin für Fleisch- und Wurstwaren und führt die Tankstelle. Ihr Mann ist Elektromeister, kümmert sich um seine Kunden, repariert, steht aber auch hinter der Theke. Zusammen wuppen sie das Geschäft. Allein von der Tankstelle, über der sie wohnen, kann man allerdings keine Familie ernähren. Müssten sie Miete zahlen, „würde es sich nicht mehr lohnen“.

Beim Kugler finden Menschen Trost

Um sieben Uhr wird morgens aufgesperrt und Bayern 1 angestellt. Dann kommt der Morgenschub. Danach aber kann es auch sein, dass in zwei Stunden vielleicht nur drei bis vier Kunden von der Hauptstraße abfahren. Das meistverkaufte Produkt ist ein Schweizer Käse. Den hätte es eine Zeit lang beinahe nicht mehr gegeben, weil sie davon zu wenig abgenommen habe, wie der Großhändler argumentierte, sich aber dann doch – ganz Blossenau ist dankbar – eines Besseren belehren ließ. Der Kugler ist kein Ort für viel, mehr und exklusiv. „Ein Einkaufserlebnis muss es heute sein. Das können wir nicht bieten.“ Dafür gibt es hier Durach Weinsauerkraut in Dosen und auch etwas, was man gar nicht kaufen kann. Was das ist, steht in einem kleinen Heimatgedicht, das ein Blossenauer Frau Kugler geschenkt hat und das rot gerahmt an der Wand hängt. Da heißt es: „In unserem Dorf bleibt keiner allein, eine Tür steht für jeden offen ... kannst Du Beistand und Trost erhoffen.“

Anni Kugler verkauft ihren Kundinnen und Kunden nicht nur Lebensmittel und allerlei Nützliches. Bild: Stefan Küpper

Das gilt für Kunden. Nicht allerdings für die Hacker, die vor ein paar Jahren einen Angriff auf die Firma des Kassen-Computers starteten. Zwei Tage ging gar nichts mehr im Kugler. Alle Daten waren weg. 4000 Euro Schaden. Anni Kugler wird immer noch wütend, wenn sie daran denken muss. Lieber erzählt sie von dem Mann, der der Polizei das Blitzgerät stahl, als die sich einmal an der Schnellstraße zum Abkassieren anschickte. So wird man zum Robin Hood der Landstraße. Ist lange her, war in einer Zeit, als es E-Ladesäulen noch nicht gab und Elon Musk ein kleiner Junge war.

Alltag ist der Mann, der gerade kommt: „Drei Kaisersemmeln, Brezn und vier Päckchen Lucky Strike bitte sehr.“ 44,39 Euro wechseln den Besitzer. „Schöne Grüße an die Frau.“ Dann ist es wieder ruhig. Anton Kugler sagt: „So einen Laden schätzt man erst wieder, wenn es ihn nicht mehr gibt.“ Er weiß vermutlich nicht, wie unrecht er damit hat.

