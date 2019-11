vor 30 Min.

Einigung auf Beschäftigungspakt bei Audi steht kurz bevor

Seit Monaten ringen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter bei Audi um einen milliardenschweren Sparplan. Jetzt könnte es offenbar bald eine Lösung geben.

Im Ringen um die Zukunft der Arbeitsplätze bei Audi ist nach Informationen unserer Redaktion im Laufe des Tages mit einer Einigung zu rechnen. Seit Monaten ringen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertreter um einen milliardenschweren Sparplan. Jüngster Stand war, dass 4000 bis 5000 Stellen über Altersteilzeit und Vorruhestandsregelungen abgebaut werden sollen, dies berichtete jüngst der Spiegel. Doch weder Betriebsrat noch das Unternehmen wollten - wie bei vergleichbaren Meldungen in den vergangenen Monaten - die genannten Zahlen auf Anfrage kommentieren.

Aus Unternehmenskreisen hat unsere Redaktion erfahren, dass im Laufe des Tages mit einer Einigung zu rechnen ist. Ein Audi-Sprecher wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren. Bekannt ist: Das Unternehmen will entlang der „demografischen Linie“ abbauen, „schlanker und effizienter“ werden, zugleich aber weiter ausbilden und wo nötig auch wieder einstellen.

An den deutschen Audi-Standorten gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2025

Für die Beschäftigten an den deutschen Standorten gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2025. Am 9. Dezember steht die nächste Betriebsversammlung an. Der Druck auf die Verhandlungspartner, bis dahin zu einer Einigung zu kommen war groß. Kernfragen der Belegschaft sind: Wie geht es mit den Standorten in Ingolstadt und Neckarsulm weiter? Wie viele Jobs werden abgebaut?

Der Betriebsrat hat als eine der wesentlichen Forderung mit in die Gespräche genommen, dass diese Garantie bis 2030 verlängert werden soll. Die Frage ist, ob das machbar ist. Denn wie das Handelsblatt Anfang des Monats gemeldet hatte, sollen sowohl die Kapazität im Ingolstädter als auch im Neckarsulmer Audi-Werk Unternehmenskreisen zufolge um 100.000 Fahrzeuge abgesenkt werden. Das entspräche in etwa dem, was wohl für das laufende und kommende Jahr ohnehin erwartet wird. Der Betriebsrat hatte bereits im März mitgeteilt, dass er für 2019 und auch 2020 damit rechne, dass in Ingolstadt nur noch rund 460.000 Autos vom Band laufen werden.

Im Ringen um die Zukunft des schlecht ausgelasteten Audi-Werks im baden-württembergischen Neckarsulm hatte der Betriebsrat jüngst Kompromissbereitschaft erkennen lassen. (kuep, dpa)

